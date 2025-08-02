الأزمات تلاحق أنغام… وفاة مفجعة في عائلتها

لا تزال الأزمات تلاحق الفنّانة المصريّة أنغام، فبعد أيّام قليلة من سفرها إلى ألمانيا لإجراء عمليّة جراحيّة دقيقة، تلقّت العائلة صدمة كبيرة بوفاة عمّها محمود علي سليمان، شقيق والدها الموسيقار محمد علي سليمان، داخل شقّته في منطقة الجيزة.

وبحسب المعلومات المتداولة، أبلغ سكّان العقار الشرطة بانبعاث رائحة كريهة من الشّقّة، لتداهمها القوى الأمنيّة وتكتشف وفاة الرّاحل منذ عدّة أيّام، حيث كان يعيش وحيدًا.

في السّياق نفسه، أشارت التّحقيقات الأوّليّة إلى عدم وجود شبهة جنائيّة، كما أمرت بتسليم الجثمان لذويه ودفنه.

تأتي هذه الفاجعة، في وقت ما زالت فيه أنغام تواصل فترة النّقاهة في ألمانيا، لإجراء فحوصات طبّيّة دقيقة على البنكرياس.