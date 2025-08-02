تطوّر هام في قضيّة شيرين عبد الوهّاب وروتانا

أعلن المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، أن محكمة النقض اليوم قد قضت برفض الطلب المقدم من شركة روتانا بايقاف التنفيذ الصادر ضد الشركة وإلزامهم بالتعويض مقابل ٢ مليون جنيهًا وإنهاء تعاقد شيرين عبد الوهاب معهما بشكل نهائي.
وكتب ياسر قنطوش عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”: “انتصرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مجددًا في قضيتها ضد شركة روتانا، حيث قضت محكمة النقض اليوم، بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠٢٥، برفض طلب الشركة بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح شيرين، ليصبح الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ.”
يُعد هذا الانتصار إنجازًا كبيرًا للمستشار القانوني ياسر قنطوش، الذي قاد المعركة القانونية وحقق هذا الحكم لصالح الفنانة.
