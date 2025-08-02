شاروخان يفوز بأول جائزة وطنية في مسيرته الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 01:02 صباحاً - شهدت الدورة الحادية والسبعين من جوائز السينما الوطنية الهندية لحظة فارقة في تاريخ بوليوود، حيث نال النجم شاروخان أول جائزة وطنية في مسيرته الممتدة لأكثر من ثلاثين عامًا، عن دوره المؤثر في فيلم Jawan للمخرج أتلي. وقد تقاسم الجائزة مع النجم فيكرانت ماسي الذي تم تكريمه عن أدائه العميق والمؤثر في فيلم السيرة الذاتية 12th Fail، المستوحى من قصة الضابط مانو كومار شارما.

أما النجمة راني موكيرجي، فقد فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها العاطفي القوي في فيلم Mrs. Chatterjee vs Norway، والذي جسدت فيه معاناة أم هندية مهاجرة تخوض صراعًا قانونيًا لاستعادة حضانة أطفالها من السلطات النرويجية.

شاروخان.. تتويج طال انتظاره

شكل هذا الفوز لحظة تاريخية في مسيرة شاروخان، الذي اعتُبر لسنوات "ملك بوليوود"، لكنه لم يحظَ من قبل بجائزة السينما الوطنية، إحدى أرفع التكريمات السينمائية في الهند. وقد عبّر عن امتنانه عبر حسابه على إنستغرام قائلًا: "شكرًا على منحي جائزة السينما الوطنية. أشكر لجنة التحكيم ووزارة الإعلام والإذاعة.شكرًا لحكومة الهند على هذا الشرف غمرتني مشاعر الحب التي أحاطتني من كل جانب... محبتي لكل الناس اليوم."

في Jawan، لعب شاروخان دورين: جندي سابق، ومناضل مقنّع يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد جمع الفيلم بين الأكشن والإثارة والمضمون السياسي، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، مما أتاح لشاروخان استعراض قدراته التمثيلية في أدوار معقدة ومركبة.

فيكرانت ماسي.. صعود ناضج إلى القمة

من جانبه، قدّم فيكرانت ماسي أداءً صادقًا ومتواضعًا في 12th Fail، حيث جسّد شخصية شاب فقير يتحدى كل الصعاب ليصبح ضابطًا في الشرطة الهندية. وقد أشادت لجنة التحكيم بتجسيده الواقعي والمؤثر لمسيرة نضال وصبر وإصرار، جعلته شريكًا جديرًا بالجائزة إلى جانب شاروخان.

راني موكيرجي: أُهدي الجائزة لكل أم في هذا العالم

أعربت راني موكيرجي عن سعادتها البالغة، مشيرة إلى أن هذه هي أول جائزة وطنية في مسيرتها التي تمتد ثلاثين عامًا. وصرّحت: "أنا ممتنة للغاية لفوزي بجائزة السينما الوطنية عن أدائي في Mrs. Chatterjee vs Norway. إنها الجائزة الأولى في مسيرتي الفنية التي استمرت 30 عامًا، وقد حظيت خلالها بعدد من الأفلام الرائعة ومحبة لا تُقدّر بثمن من الجمهور."

وأضافت: "أُهدي هذه الجائزة الوطنية لكل أم في هذا العالم. لا شيء يضاهي حب الأم ولا شراستها حين يتعلق الأمر بحماية طفلها. قصة هذه الأم المهاجرة الهندية التي تحدّت دولة كاملة من أجل طفلها هزّتني من الداخل... وقد أدركتُ عمق هذا الحب حين أصبحتُ أمًا بنفسي."

وفي رسالة موجهة إلى جمهورها، قالت: "أشكر جمهوري من جميع أنحاء العالم الذين دعموني بلا انقطاع طوال هذه السنوات. محبتكم غير المشروطة كانت وقودي للاستمرار، وحافزي لتقديم أدوار تُرضيكم وتسعدكم. احتضنتم كل شخصية وكل قصة قدّمتها، وبدونكم لم أكن لأكون شيئًا."

جوائز تُكرّم الخبرة والتجديد

بهذه النتائج، تحتفي جوائز السينما الوطنية لعام 2023 بتنوّع المشهد السينمائي الهندي، وتُكرّم كلًا من النجوم المخضرمين الذين طال انتظار تتويجهم، والمواهب الشابة الصاعدة.

وقد أُعلنت الجوائز في مؤتمر صحفي نظمته وزارة الإعلام والإذاعة بمركز الإعلام الوطني في نيودلهي، بعد أن تسلّم الوزير أشويني فايشناو التقرير النهائي من لجنة التحكيم.

القائمة الكاملة للفائزين في الدورة 71 من جوائز السينما الوطنية الهندية

أفضل فيلم روائي طويل: 12th Fail

أفضل مخرج: سوديبتو سين عن فيلم The Kerala Story

أفضل فيلم ترفيهي متكامل: Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani للمخرج كاران جوهر

أفضل فيلم هندي: Kathal: A Jackfruit Mystery

قائمة الجوائز الكاملة لفئة الأفلام الروائية

تنويه خاص: Animal (ميكساج إعادة التسجيل – م. ر. رادهاكريشنان)

أفضل فيلم تيلجو: Bhagavanth Kesari

أفضل فيلم تاميلي: Parking

أفضل فيلم بنجابي: Godday Godday Chaa

أفضل فيلم أوديا: Pushkara

أفضل فيلم ماراثي: Shyamchi Aai

أفضل فيلم مالايالامي: Ullozhokku

أفضل فيلم كنّادي: Kandeelu: The Ray of Hope

أفضل فيلم غوجراتي: Vash

أفضل فيلم بنغالي: Deep Fridge

أفضل فيلم آسامِي: Rangatapu 1982

الجوائز التقنية والفنية

أفضل إخراج حركي: Hanu-man (تيلجو)

أفضل تصميم رقصات: Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani

أفضل كلمات أغنية: Balagam

أفضل موسيقى تصويرية: Vaathi (تاميلي – الأغاني)

أفضل ماكياج وتصميم أزياء: Sam Bahadur

أفضل تصميم إنتاج: 2018: Everyone is a Hero (مالايالامي)

أفضل مونتاج: Pookalam (مالايالامي)

أفضل تصميم صوت: Animal

أفضل تصوير سينمائي: The Kerala Story (هندي)

جوائز الأداء التمثيلي

أفضل مغنية: عن أغنية من فيلم Jawan

أفضل مغنٍ: عن أغنية من فيلم Baby

أفضل ممثلة في دور مساعد: أورفاشي (Ullozhokku)، جاناكي (Vash)

أفضل ممثل في دور مساعد: فيجاياراغافان (Pookalam)، موثوبتاي (Parking)

أفضل ممثلة: راني موكيرجي عن Mrs. Chatterjee Vs Norway

أفضل ممثل (مشترك): شاروخان عن Jawan، فيكرانت ماسي عن 12th Fail

