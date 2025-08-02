شهيد أكل عيشه .. كواليس جديدة يكشفها محمد رمضان عن حادث حفله بالساحل الشمالي

محمد رمضان ينعى متوفي حفل الساحل الشمالي

محمد رمضان يوجه رسالة شديدة اللهجة للشامتين

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mr1)

تفاصيل الحادث

رد فعل محمد رمضان: إخلاء المسرح ووقف الحفل

أول تعليق من محمد رمضان بعد الحادث : محاولة اغتيال

تصحيح لاحق من رمضان: "الانفجار نتيجة خلل بأسطوانة غاز"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 01:02 صباحاً - شهد حفل النجموالذي أقيم أمس على مسرح بورتو مارينا في الساحل الشمالي، حادثًا مأساويًا؛ وذلك بعد انفجار مفاجئ أثناء عرض الألعاب النارية على المسرح، أدى إلى وفاة أحد أعضاء الفريق الفني المسؤول عن المؤثرات البصرية، وإصابة ستة آخرين بجروح وكدمات، مما تسبب في حالة من الذعر والهرج بين الحضور.ومن خلاله حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" نعى الفنانبحزن شديد؛ الشاب "حسام" أحد العاملين بالألعاب النارية والذي توفي إثر الحادث، حيث قال من خلال مقطع فيديو : "بقدم التعازي لأهل حسام ربنا يسكنه فسيح جناته ويصبر أحبابه وأصحابه وأهله ويشفي المصابين".وأكمل رمضان قائلًا : "ولما شوفت الحدث وقفت الحفلة على طول واتعاملت زي أي إنسان نزلت مع الناس وساعدت في نقلهم للإسعاف، وحاولت من تهدئة الجمهور علشان أثناء خروجهم ميحصلش أي تكدس أو أي حوادث تاني".كما وجه الشكر لكل من دعى لحسام وأسرته، كما وجه رسالة شديدة اللهجة لكل من شمت في الشهيد كما وصفه، حيث قال : "وبشكر الناس المتفهمة التي دعت لحسام وتفهمت الموقف، وزعلان من الناس الوحشة والتي كلامها سئ وشمتانين في المتوفي، وبيقولوا على حسام هتقابل ربنا أزاي وأنت في حفلة؟، هيقابل ربنا شهيد راجل في أكل عيشه وبيشوف شغله مش فاشل زيك".وتابع: "لو أنت راجل فعلًا بتحب دينك ، دينك قالك الكلمة الطيبة صدقة .. عندك كلمة حلوة قولها معندكش أخرس خالص .. ربنا يرحمه مرة ثانية ويسكنه فسيح جناته وقلبي مع والده وعائلته".أطلعوا على معاكي ببقى بيبي.. الرومانسية على طريقة محمد رمضانوقع الانفجار خلال الفقرة الاستعراضية، وأثناء صعودإلى المسرح، انفجرت إحدى أدوات الفايروركس بجوار موقع المؤثرات البصرية قرب النجم مباشرة.تسبب الانفجار في وفاة أحد أعضاء فريق الفاير شو على الفور، بينما أُصيب آخرون بإصابات متفاوتة، جرى نقلهم سريعًا إلى المستشفى، في حين تم نقل المتوفى إلى المشرحة.في أعقاب الانفجار، قرروقفبشكل فوري، وطلب من الجمهور مغادرة المكان بهدوء، مؤكدًا أنه لن يغادر قبل الاطمئنان على سلامة الجميع، وقال بصوت متأثر: "مش همشي غير لما أتأكد إن كل الناس خرجت بخير.. إحنا أهم حاجة عندنا أرواح الناس".تم استدعاء سيارات الإسعاف وقوات الأمن على الفور، وتم إخلاء المسرح بالكامل خلال دقائق.وفي أول تعليق له من على المسرح، وبصوت مضطرب، قال رمضان: "الصوت دا مش من الفاير وركس.. دي محاولة اغتيال مكتملة الأركان!".بعد ساعات من الحادث، عادليصدر توضيحًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلاً: "تصحيح: غالبًا هو انفجار أسطوانة غاز من الفاير وركس، وليست قنبلة، وجارٍ تحريات أجهزة البحث".وأضاف: "تأكدت بنفسي من إدارة جولف بورتو مارينا إنه تم مسح المكان بالكامل، وده غالبًا حادث قضاء وقدر. أسأل الله أن يرحم حسام ويتمم شفاء المصابين. ليست محاولة اغتيال، عاشت بلدي بلد الأمن والأمان".وأوضح رمضان أن تصريحه الأول جاء نتيجة صدمة الموقف وشدة الانفجار وقربه منه، لكن بعد التواصل مع الجهات المختصة، تبين أن الحادث ناتج عن خلل فني في إحدى أسطوانات الغاز الخاصة بشركة المؤثرات النارية.يمكنكم قراءة رسائل مبتادلة بين محمد رمضان وأحمد السقا والسبب لقب نمبر وان

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".