ورد عجيب يضحي بحياته من أجل باسل خياط في مسلسل آسر

ورد عجيب يشكر باسل خياط بعد المسلسل: كنت أستاذ وصديق

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 11:10 مساءً - اختتمرحلته في مسلسل "" بنهاية شجاعة وموجعة في آنٍ معًا، حين ضحّى بنفسه لينقذ شقيقه والذي يجسد دوره النجم، في مشهد ترك أثرًا بالغًا في قلوب المشاهدين."رامي -" كان الأخ الذي أمضى حياته بأكملها باحثًا عن شقيقه "مجد"، الذي سُجن ظلمًا وهو لا يزال طفلًا، ثم فُقد أثره وسط سنوات من الغموض والفساد والخذلان.وعلى مدار حلقات المسلسل، خاض ورد رحلة درامية غنية بالتحولات، تنقّل فيها من الغضب إلى الرغبة في الانتقام، ومن التمرد إلى الحزن، ثم إلى القبول والغفران. كان يعيش صراعًا داخليًا دائمًا بين الحنين إلى الماضي والخسارة المؤلمة، وبين الرغبة في أن تُرد المظالم لأصحابها.لكن اللحظة الفارقة جاءت عندما اكتشف أن "آسر"، الذي دخل في مواجهات كثيرة معه، لم يكن سوى شقيقه مجد نفسه. لحظة انكشاف الحقيقة لم تحتَج وقتًا طويلًا ليفهمها رامي، بل تصرف بفطرته، وواجه الموت دفاعًا عن أخيه.أداء ورد في هذا الدور كان لافتًا بكل المقاييس، إذ استطاع إيصال جميع تحولات الشخصية بصدق عفوي ومؤثر، جعلت "رامي" واحدًا من أقرب الشخصيات إلى قلوب الجمهور.أطلعوا على أحلام تشيد بأداء باميلا الكيك في آسر وتتساءل عن سر رشاقتهاوكان الفنانقد شارك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" عدد من الصور التي جمعته ببطل العمل الفنان، وعلق عليها قائلًا : "خلصت قصة رامي .. يلي كان مجد هو كل هي القصة ".وأكمل موجهًا رسالة شكر لباسل خياط، حيث قال : "شكراً للتجربة يلي جمعتني معك وشكراً لهي الشراكة والطاقة يلي كانت بيناتنا .. كنت استاذ وصديق واخ حقيقي .. رح يضل مجد بقلب رامي ولو انو مات باللحظة يلي عرف فيها". مسلسل "آسر" هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "إيزيل" ويعرض على شاهد من بطولة باسل خياط وباميلا الكيك وعباس النوري وسامر المصري وزينة مكي.