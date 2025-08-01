قبل حفلها بختام مهرجان جرش .. ظهور مميز لتوأم أصالة برفقتها في البروفات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 10:01 مساءً - تستعد النجمة أصالة لحفلها الغنائي المنتظر مساء غد السبت الموافق 2 أغسطس، وذلك في الليلة الختامية لمهرجان جرش والذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء 23 يوليو الماضي، تحت شعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر".

حيث وضعت أصالة اللمسات الأخيرة على بروفاتها النهائية استعدادًا للحفل، ليكون مسك الختام لأيام من الفن والإبداع، ومن المقرر أن تتألق أصالة وتطرب آذان كل جمهورها ومحبيها بباقة من أجمل أغانيها القديمة، بالإضافة إلى أغانيها من أحدث ألبوماتها "ضريبة البعد".

ظهور توأم أصالة في بروفات حفلها بجرش

نشر الحساب الرسمي لموقع " ET بالعربي" على "إنستغرام"؛ مقطع فيديو للفنانة أصالة وهي بكامل أناقتها وإبداعها أثناء غنائها ووضعها للمسات الأخيرة في بروفات حفلها في ختام مهرجان جرش غدًا السبت، واللافت في الأمر ظهور توأمها "علي وآدم" حيث فاجآ والدتهما بزيارتهما لها خلال البروفات، لدعمها ومساندتها قبل الحفل، وهو الأمر الذي اعتادت عليه عائلة أصالة وهو تقديم الدعم والحب بشكل دائم لبعضهما البعض.

أصالة تُبدع وتتألق كعادتها في "ضريبة البعد"

في سياق آخر طرحت أصالة بالتعاون مع شركة روتانا للموسيقى والصوتيات، ألبومها الجديد "ضريبة البُعد" على موقع يوتيوب وجميع المنصات الغنائية؛ حيث أعلن الحساب الرسمي لشركة روتانا على موقع إنستغرام، عن طرح الألبوم مع تعليق: "ليالي تجر في ليالي وصورتو مثبتة ف بالي.. ألبوم ضريبة البعد لأيقونة الشرق الآن على المنصات".

ويضم ألبوم أصالة الجديد 10 أغانٍ، تعاونت فيها مع العديد من الكتاب والملحنين والموزعين المميزين في الوطن العربي؛ حيث تأتي أغنية "مش وحشة" من كلمات محمود كلازا وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مصطفى، أغنية "أحبك أكرهك" من كلمات ناصر الجيل وألحان محمود الخيامي وتوزيع محمد مصطفى، أغنية "ضريبة البُعد" من كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، توزيع أمين نبيل.

أيضاً أغنية "كل التفاصيل" من كلمات محمد شافعي، ألحان علي أباظة وتوزيع خالد عز، أغنية "أيها المواطن" من كلمات وألحان محمد الشرنوبي وتوزيع تيم، أغنية "المال السايب" من كلمات عليم ألحان إسلام رفعت وتوزيع يوسف حسين، أغنية "أنا هنساك" كلمات أحمد المالكي وألحان محمد عبد الحميد وتوزيع هشام البنا.

ومن أغاني ألبوم "ضريبة البعد" كذلك، أغنية "عندي اكتفاء" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع إيهاب كلوبيكس، أغنية "العنب الساقع" من كلمات إسلام الجريني وألحان وتوزيع جابر جمال، أغنية "كلام فارغ" من كلمات منة القيعي وألحان تامر عاشور وتوزيع فهد.

