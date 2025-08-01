رحاب الجمل تلجأ لـ يسرا بسبب زوجها في فيلم الست لما.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 08:19 مساءً - تشارك الفنانة رحاب الجمل في بطولة فيلم "الست لما" مع الفنانة يسرا والذي يتواصل تصويره حالياً للعرض في صالات السينما خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من تصوير أسبوعين في أحداث الفيلم. ومن المقرر استئناف التصوير الأسبوع المقبل بعد تغيير الديكورات وترتيب المواعيد الجديدة من بطلات وأبطال العمل.
فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، وعدد من ضيوف الشرف منهم فتحي عبد الوهاب، حمدي الميرغني، مصطفى أبو سريع، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى حول قضايا المرأة.
وكانت رحاب الجمل قد تحدثت مع "الخليج 365" عن تغيير نمط أدوارها خلال أعمالها الأخيرة وابتعادها عن التصنيف موضحة: "كان يتم وضعي دائماً في الأدوار الشعبية والشريرة في نفس الوقت حتى أصبحت أشعر بأن طاقتي خلصت، وبدأت أعتذر عن أعمال كثيرة تُعرض عليَ حتى لا أكرر نفسي، لأن الجمهور مهما كان يحبني ومقتنعًا بي سيأتي له الوقت ويشعر بالملل مني".
وأشارت رحاب الجمل إلى أنها كانت تحتاج الخروج من الدائرة التي وُضعت فيها، معتبرة أن تنوعها في الأدوار خلال الفترة الأخيرة هو أفضل ما حدث لها منذ سنوات قائلة:" أقدم الكوميديا في معظم الأعمال التي شاركت فيها خلال آخر عامين، بل وجدت نفسي فيها، سواء في مسلسل "صدفة" أو فيلم "مستر اكس" وفيلم "بلوموندو" ومسلسل "عايشة الدور" ومسلسل "أشغال شقة جداً".
شخصية رحاب الجمل في فيلم الست لماوتظهر رحاب الجمل خلال أحداث فيلم "الست لما" بدور سيدة متزوجة من الشخصية التي يجسدها الفنان مصطفى بسيط، ويعاني الثنائي في حياتهما سوياً، فهي مليئة بالمشاكل والأزمات، ومع توالي الأحداث تقرر رحاب الجمل اللجوء إلى يسرا التي تجسد دور إعلامية تُدير مركز صوت المرأة، وتقود النضال النسوي، وتنضم إلى المركز من أجل مواجهة الرجال.
نشاط سينمائي بأكثر من فيلمرحاب الجمل تعيش نشاطًا سينمائيًا خلال الوقت الحالي، حيث انتهت مؤخراً من تصوير دورها في فيلم "إن غاب القط"، بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، كارمن بصيبص، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، وتأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، كما تظهر كضيفة شرف في فيلم "من أيام الجيزة" بطولة إياد نصار، آية سماحة، عمرو عبد الجليل، حاتم صلاح، وإخراج مرقس عادل.
"بيت الرفاعي" نقطة تحولوتابعت رحاب الجمل بأن الجمهور أحبها فى الأدوار الكوميدية وغير الشريرة، معتبرة دورها في مسلسل "بيت الرفاعي" نقطة تحول بالنسبة لها موضحة: "عندما عُرضت عليَ شخصية جمالات في العمل شعرت بالخوف الشديد واعتقدت أن الناس لن تصدقني في هذا الدور الأخت الطيبة الداعمة لأخيها أمام كل أقاربها، ونقلت خوفي للمخرج أحمد نادر جلال".
