رحاب الجمل تلجأ لـ يسرا بسبب زوجها في فيلم الست لما.. فما القصة؟

"بيت الرفاعي" نقطة تحول

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 08:19 مساءً - تشارك الفنانةفي بطولة فيلم "" مع الفنانةوالذي يتواصل تصويره حالياً للعرض فيخلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من تصوير أسبوعين في أحداث الفيلم. ومن المقرر استئناف التصوير الأسبوع المقبل بعد تغيير الديكورات وترتيب المواعيد الجديدة من بطلات وأبطال العمل.وتظهر رحاب الجمل خلال أحداث فيلم "" بدور سيدة متزوجة من الشخصية التي يجسدها الفنان مصطفى بسيط، ويعاني الثنائي في حياتهما سوياً، فهي مليئة بالمشاكل والأزمات، ومع توالي الأحداث تقرر رحاب الجمل اللجوء إلى يسرا التي تجسد دور إعلامية تُدير مركز صوت المرأة، وتقود النضال النسوي، وتنضم إلى المركز من أجل مواجهة الرجال.يمكنكِ قراءة.. رحاب الجمل لـ الخليج 365: طاقتي خلصت في أدوار الشر ووجدت نفسي في الكوميديافيلم "" من بطولة، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، وعدد من ضيوف الشرف منهم فتحي عبد الوهاب، حمدي الميرغني، مصطفى أبو سريع، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى حول قضايا المرأة.تعيش نشاطًا سينمائيًا خلال الوقت الحالي، حيث انتهت مؤخراً من تصوير دورها في فيلم ""، بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، كارمن بصيبص، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، وتأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، كما تظهر كضيفة شرف في فيلم "" بطولة إياد نصار، آية سماحة، عمرو عبد الجليل، حاتم صلاح، وإخراج مرقس عادل.وكانتقد تحدثت مع "" عن تغيير نمط أدوارها خلال أعمالها الأخيرة وابتعادها عن التصنيف موضحة: "كان يتم وضعي دائماً في الأدوار الشعبية والشريرة في نفس الوقت حتى أصبحت أشعر بأن طاقتي خلصت، وبدأت أعتذر عن أعمال كثيرة تُعرض عليَ حتى لا أكرر نفسي، لأن الجمهور مهما كان يحبني ومقتنعًا بي سيأتي له الوقت ويشعر بالملل مني".تابعي أيضاً.. بأدوار جديدة ومختلفة.. نجمات سعوديات في صدارة السباق الدرامي الخليجيوأشارتإلى أنها كانت تحتاج الخروج من الدائرة التي وُضعت فيها، معتبرة أن تنوعها في الأدوار خلال الفترة الأخيرة هو أفضل ما حدث لها منذ سنوات قائلة:" أقدم الكوميديا في معظم الأعمال التي شاركت فيها خلال آخر عامين، بل وجدت نفسي فيها، سواء في مسلسل "" أو فيلم "" وفيلم "بلوموندو" ومسلسل "" ومسلسل "".وتابعتبأن الجمهور أحبها فى الأدوار الكوميدية وغير الشريرة، معتبرة دورها في مسلسل "" نقطة تحول بالنسبة لها موضحة: "عندما عُرضت عليَ شخصية جمالات في العمل شعرت بالخوف الشديد واعتقدت أن الناس لن تصدقني في هذا الدور الأخت الطيبة الداعمة لأخيها أمام كل أقاربها، ونقلت خوفي للمخرج أحمد نادر جلال".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».