هل سيدخل رامي رضوان مجال الفن وينافس زوجته دنيا سمير غانم؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 08:19 مساءً - حرص الإعلامي رامي رضوان على دعم ومساندة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم وابنتهما "كايلا" خلال العرض الخاص لفيلمهما الجديد "روكي الغلابة"، وعلى هامش حضوره الفيلم التقت معه كاميرا "الخليج 365"، حيث أشاد بأداء "دنيا" في الفيلم وقدرتها على تنفيذ مشاهد الأكشن، كما تحدث عن موقفه من دخول ابنته "كايلا" مجال الفن والتمثيل.
وعن إمكانية دخوله هو شخصيًا مجال الفن ومنافسة زوجته دنيا؛ وخاصة أنه يتميز بكاريزما عالية وشكل وسيم أجاب رامي رضوان : "مش في خطتي بس ممكن يحصل محدش عارف".
وأكمل رامي ممازحًا : "عندما علمت أنها ستؤدي دور ملاكمة، سافرت الصين وتمرنت كونغ فو"، وعن إمكانية استعانته يومًا ما بـ "بودي جارد" بنت، ردّ رامي رضوان قائلًا : "هي فكرة غريبة بس كل شيء جايز".
يذكر أن رامي رضوان كان من أوائل المتواجدين في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" لدعم ابنته وزوجته أبطال العمل، ويُعد هذا الظهور هو الأول لرامي رضوان مع دنيا سمير غانم بعد شائعة طلاقهما التي تم تداولها بشكل مكثف خلال الفترة الماضية.
وكان لافتًا للانتباه في العديد من الصور واللقطات المصورة حرص رامي على التواجد برفقة أسرته الصغيرة لدعمهم ومشاركتهم هذه اللحظة المميزة.
"روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.
هل سيقتحم رامي رضوان مجال الفن؟!التقطت كاميرا "الخليج 365" مع الإعلامي رامي رضوان خلال العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" بطولة زوجته دنيا وتشاركها خلاله ابنتهما "كايلا"، وتحدث عن أداء دنيا في الفيلم بالإضافة إلى موقفه من دخول ابنته مجال التمثيل واستكمال مسيرة عائلة سمير غانم؛ حيث قال: "هذا هو قرارها هي فقط، وأنا ما علي سوى القيام بدوري كأب والمحافظة عليها بقدر الإمكان".
وعن إمكانية دخوله هو شخصيًا مجال الفن ومنافسة زوجته دنيا؛ وخاصة أنه يتميز بكاريزما عالية وشكل وسيم أجاب رامي رضوان : "مش في خطتي بس ممكن يحصل محدش عارف".
رامي رضوان عن دور زوجته في "روكي الغلابة" : اتدربت كونغ فو في الصينكما تحدث عن أداء زوجته مشاهد الأكشن في الفيلم وخاصة أنها تؤدي دور "بودي جارد وملاكمة"، قال رامي رضوان: "أولًا بقول لدنيا ألف مبروك هي وكل فريق العمل وبحييهم، وبحيي دنيا على مجهود الأكش المبذول داخل الفيلم، لأنه سبقه تحضيرات كثيرة وبُذل فيه مجهود كبير، واليوم سُعدت بمشاهدة النتيجة على الشاشة، وبإذن الله الفيلم يعجب كل الجمهور".
وأكمل رامي ممازحًا : "عندما علمت أنها ستؤدي دور ملاكمة، سافرت الصين وتمرنت كونغ فو"، وعن إمكانية استعانته يومًا ما بـ "بودي جارد" بنت، ردّ رامي رضوان قائلًا : "هي فكرة غريبة بس كل شيء جايز".
يذكر أن رامي رضوان كان من أوائل المتواجدين في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" لدعم ابنته وزوجته أبطال العمل، ويُعد هذا الظهور هو الأول لرامي رضوان مع دنيا سمير غانم بعد شائعة طلاقهما التي تم تداولها بشكل مكثف خلال الفترة الماضية.
وكان لافتًا للانتباه في العديد من الصور واللقطات المصورة حرص رامي على التواجد برفقة أسرته الصغيرة لدعمهم ومشاركتهم هذه اللحظة المميزة.
قصة فيلم "روكي الغلابة"تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور.
"روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.
