هل سيدخل رامي رضوان مجال الفن وينافس زوجته دنيا سمير غانم؟!

هل سيقتحم رامي رضوان مجال الفن؟!

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

رامي رضوان عن دور زوجته في "روكي الغلابة" : اتدربت كونغ فو في الصين

قصة فيلم "روكي الغلابة"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 08:19 مساءً - حرص الإعلاميعلى دعم ومساندة زوجته الفنانةوابنتهما "" خلال العرض الخاص لفيلمهما الجديد ""، وعلى هامش حضوره الفيلم التقت معه كاميرا "الخليج 365"، حيث أشاد بأداء "دنيا" في الفيلم وقدرتها على تنفيذ مشاهد الأكشن، كما تحدث عن موقفه من دخول ابنته "كايلا" مجال الفن والتمثيل.التقطت كاميرا "الخليج 365" مع الإعلاميخلال العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" بطولة زوجته دنيا وتشاركها خلاله ابنتهما "كايلا"، وتحدث عن أداء دنيا في الفيلم بالإضافة إلى موقفه من دخول ابنته مجال التمثيل واستكمال مسيرة عائلةحيث قال: "هذا هو قرارها هي فقط، وأنا ما علي سوى القيام بدوري كأب والمحافظة عليها بقدر الإمكان".وعن إمكانية دخوله هو شخصيًا مجال الفن ومنافسة زوجته دنيا؛ وخاصة أنه يتميز بكاريزما عالية وشكل وسيم أجاب: "مش في خطتي بس ممكن يحصل محدش عارف".كما تحدث عن أداء زوجته مشاهد الأكشن في الفيلم وخاصة أنها تؤدي دور "بودي جارد وملاكمة"، قال: "أولًا بقول لدنيا ألف مبروك هي وكل فريق العمل وبحييهم، وبحيي دنيا على مجهود الأكش المبذول داخل الفيلم، لأنه سبقه تحضيرات كثيرة وبُذل فيه مجهود كبير، واليوم سُعدت بمشاهدة النتيجة على الشاشة، وبإذن الله الفيلم يعجب كل الجمهور".وأكمل رامي ممازحًا : "عندما علمت أنها ستؤدي دور ملاكمة، سافرت الصين وتمرنت كونغ فو"، وعن إمكانية استعانته يومًا ما بـ "بودي جارد" بنت، ردّ رامي رضوان قائلًا : "هي فكرة غريبة بس كل شيء جايز".يذكر أنكان من أوائل المتواجدين في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" لدعم ابنته وزوجته أبطال العمل، ويُعد هذا الظهور هو الأول لرامي رضوان معبعد شائعة طلاقهما التي تم تداولها بشكل مكثف خلال الفترة الماضية.وكان لافتًا للانتباه في العديد من الصور واللقطات المصورة حرص رامي على التواجد برفقة أسرته الصغيرة لدعمهم ومشاركتهم هذه اللحظة المميزة.تدور أحداث فيلم "" حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر يلعب دورهفتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور." يشارك في بطولته إلى جانب، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.يمكنك قراءة أيضًا.. بعد غياب طويل.. نجوم يعودون للسينما من جديد أبرزهم مي عز الدين ومصطفى شعبانلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».