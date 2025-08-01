صابرين لـ الخليج 365: دوري في فيلم المفتاح سيكون مفاجأة للجمهور

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 07:05 مساءً - تخوض الفنانة صابرين تجربة سينمائية جديدة ومختلفة، خلال فيلم يحمل اسم "المفتاح" من تأليف وإخراج مازن نيازي وتعتمد أحداثه على الرعب التشويقي، حيث بدأت تصوير العمل منذ أيام قليلة بعد فترة من التحضيرات واختيار أماكن التصوير والتعاقد مع الفنانين، اذ يشارك في بطولة الفيلم انتصار، مينا أبو الدهب، نورا مهدي، ريم رأفت وآخرون.

سبب تشجيع صابرين على خوض تجربة الرعب

وأعربت صابرين في تصريح لـ "الخليج 365" عن سعادتها بتجربتها في فيلم "المفتاح" لاسيما وأنها مختلفة تماماً عليها سواء من ناحية تيمة العمل التي تعتمد على الرعب وتتطلب مجهودًا كبيرًا في التصوير، مشيرة إلى أن ما شجعها لخوض هذه التجربة، طبيعة الدور الذي سيكون مفاجأة بالنسبة للجمهور إضافة إلى وجود ألغاز وأحداث محيرة وغير متوقعة تماماً، متمنية أن يخرج الفيلم بأفضل صورة ممكنة.



قد تحب قراءة.. أشرف زكي: لا نُقصي أحداً من نقابة الممثلين ونُرحّب بكل موهبة حقيقية

صابرين ترتبط باستكمال تصوير مسلسل: "خانة فاضية" خلال شهر أكتوبر المقبل بعد انتهاء فصل الصيف؛ حيث كشفت لـ "الخليج 365" سابقاً أن أحداث العمل تتطلب التصوير في الشتاء بسبب طبيعة الملابس التي يتم ارتداؤها، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من ثلث المَشاهد قبل التوقُّف خلال شهر رمضان الماضي وخروجه من العرض خلال الموسم.

يُشارك في بطولة المسلسل بجانب صابرين، كلٌّ من: حسين فهمي، مراد مكرم، أحمد فهيم، دنيا المصري، وآخرين. والعمل إخراج شادي أبو شادي؛ حيث ستظهر صابرين خلال الأحداث بدور زوجة مراد مكرم وهي أم لولدين، ويُجسّد دورهما كلٌّ من: سولي التركي بعد نجاحه في فيلم "الحريفة"، وفؤاد محسن الذي سبق أن شارك في مسلسل "موضوع عائلي".

View this post on Instagram A post shared by Lucky Charm Media Productions (@luckycharmmediaofficial)



إقرأي أيضاً.. رحت لمرحلة تخض: هذا هو سبب اعتزال صابرين بعد أم كلثوم

يُذكر أن آخر أعمال صابرين، مسلسل "إقامة جبرية" الذي تم عرضه على منصة Watch it وشاركت في بطولته إلى جانب هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، فيما تنتظر عرض فيلم "بنات الباشا" خلال الفترة المقبلة، وتشارك في بطولته إلى جانب زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وإخراج ماندو العدل.

دارت أحداث مسلسل "إقامة جبرية" حول سلمى، صيدلانية تعاني من اضطرابات نفسية، وتلجأ إلى عايدة الطبيبة النفسية لعلاجها. في البداية، تُفصح سلمى للطبيبة عن جريمة قتل ارتكبتها ضد زوجها بعد أن قرر الانفصال عنها. تتحول الأمور إلى لعبة خطيرة عندما تقرر سلمى السيطرة على الطبيبة من خلال استغلال ابنها؛ مهددة إياها بقتله إذا أفشت سرها. وتتوالى الأحداث.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».