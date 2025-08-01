استمرارًا لاحتفالها بيوم ميلادها .. شريهان تنشر صورًا جديدة تجمعها بابنتها تالية القرآن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 07:05 مساءً - مازالت النجمة شريهان تحتفل بيوم ميلاد ابنتها "تالية القرآن" وتعبر عن محبتها العميقة لها، حيث نشرت لها صورًا جديدة جمعتهما معًا من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ وظهرت تقبلها وتحتضنها، ويأتي ذلك في ظل اعتياد شريهان على التعبير عن حبها لابنتبها لولوة وتالية القرآن بشكل دائم.

شريهان تحتضن ابنتها وتستمر في احتفالها بميلادها

شاركت النجمة شريهان كل جمهورها ومحبيها صورًا جديدة من خلال خاصية ستوري بحسابها على "إنستغرام"، جمعتها بابنتها "تالية القرآن" بمناسبة احتفالها بيوم ميلادها، وظهرت شريهان وهي تحتضن ابنتها وتقبلها في لحظات عفوية مليئة بالحب والحنان.

شريهان تقبل ابنتها تالية القرآن - الصورة من ستوري حساب شريهان على إنستغرام



وظهر الثنائي بإطلالات كاجوال مميزة ومتماثلة، حيث تألقتا بتشريتات بيضاء وظهرت تالية بتنورة جينز قصيرة، أما الفنانة شريهان فظهرت ببنطال جينيز بقصة واسعة.

شريهان تحتضن ابنتها - الصورة من ستوري حساب شريهان على إنستغرام

احتفال شريهان بيوم ميلاد ابنتها -الصورة من ستوري حساب شريهان على إنستغرام

رسالة شريهان لابنتها تالية القرآن في يوم ميلادها

ولم تكن هذه الصور الأولى التي تحتفل شريهان من خلالها بيوم ميلاد ابنتها حيث وجهت لها رسالة سابقة عبر حسابها بموقع إنستغرام:"وكأنك تؤام روحي في كل تفاصيلي وطباعي وعاداتي التي لا يعرفها أو يعلمها عني غير الله ..‏كل ثانية ودقيقة وساعة ويوم وعام في عمرك يا ابنتي وأنتي الخير، كل الخير والسعادة والنور والطاقة والسلام والحب والحياء والحياة".

‏وتابعت شريهان في رسالتها لابنتها تالية القرآن: "في يوم مولدك كان أيضاً مولدي والحياة وعمري الجديد يا معجزة ربي لشقيقتك لولوة ولي ووالدك ..‏حماكي الله لي ، نور في قلبي، و واجة محترمة رائعة يفتخر بها والدك وشقيقتك لولوة وأخاك عمر يا أجمل هدايا الرحمن لي ولنا جميعاً .. أنا فخورة".

https://www.instagram.com/p/DMxbJ91t3A1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMxbJ91t3A1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMxbJ91t3A1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شريهان تعبر عن ارتباطها القوي بابنتيها

وكانت الفنانة شريهان قد عبرت عن حبها العميق وارتباطها القوي بابنتيها تالية القرآن ولولوة، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر خاصية ستوري حسابها على موقع إنستغرام، وكتبت تعليقًا قالت فيه: "تالية القرآن ولولوة، أعظم هدايا القدر وأجمل عطايا الله لي، الحمد والشكر لله على بناتي، نعمة".

على جانبٍ آخر، قدمت شريهان دعمًا من نوع خاص، لأبطال مسرحية "يمين في أول شمال"، بحضورها العرض المسرحي لهذا العمل قبل 3 أسابيع، وحرصت على مصافحة جميع المشاركين بهذه المسرحية عقب الإنتهاء من عرضها، وسط سعادة وفرحة عارمة من المتواجدين والمشاركين بهذه المسرحية، الذين عبروا عن امتنانهم الشديد لوجود نجمة كبيرة في حجم موهبة "شريهان".

