مهرجان الجونة السّينمائيّ وبرنامج الغذاء العالميّ وزست في مبادرة “عيش” للأفلام القصيرة

يعلن مهرجان الجونة السينمائي إطلاق الدورة الثانية من مسابقة “عيش” للأفلام القصيرة بمبادرة من برنامج الأغذية العالمي، وشركة زست. وتدعو الجهات الثلاثة صانعي الأفلام من مصر والعالم العربي لتقديم أفلام قصيرة قيد التطوير (بحد أقصى ١٥ دقيقة) تسلط الضوء على مشكلة الأمن الغذائي في المنطقة.

تأتي دورة هذا العام بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى العام الماضي، ٢٠٢٤، والتي شهدت عددًا كبيرًا من المشاركات خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعكس رغبة قوية لدى المبدعين الشباب في التفاعل مع القضايا المجتمعية الملحة من خلال عدسة السينما.

تهدف المسابقة بشكل أساسي إلى توفير منصة للمبدعين وصناع السينما العرب لتسليط الضوء على واقع يعيشه الملايين في المنطقة وطرح قضايا إنسانية ملحة، مثل قضية الأمن الغذائي، وزيادة الوعي بهذه القضايا من خلال الأفلام القصيرة، إيمانًا من الجهات الثلاث بدور السينما وقوتها الفريدة في إلهام المجتمعات وتحفيز التغيير المجتمعي. واختارت هذا العام قضية “الأمن الغذائي” لتكون محور المسابقة.

باب التقديم مفتوح للمسابقة من خلال هذا الرابط، وحتى يوم ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥. وسيتم الإعلان عن الفائز في احتفالية على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، والذي سيقام في الفترة من ١٦ إلى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥.

أعرب الأستاذ عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمهرجان الجونة السينمائي عن سعادته لاستمرار الشراكة قائلا “فخورون بإطلاق الدورة الثانية من مسابقة عيش، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وزست، لإيماننا العميق بأن السينما قادرة على إحداث فرق حقيقي. نحن نمنح مساحة لصانعي الأفلام العرب لرواية قصص تنبع من واقعهم، وتتناول قضايا تمس حياة الناس بشكل مباشر، كالأمن الغذائي. هذه المبادرة ليست مجرد مسابقة، بل دعوة مفتوحة للفن كي يكون صوتًا للتغيير.”

ومن جانبه علق جون بيير دي مارجية، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير الإقليمي قائلًا “نفخر بالعمل مع مهرجان الجونة السينمائي وشركة زست لمواصلة هذا التعاون القوي. تتمتع السينما بقدرة فريدة على إضفاء طابع إنساني على التحديات المعقدة، ويتزامن افتتاح المهرجان هذا العام مع يوم الأغذية العالمي – وهو مناسبة للتأمل في كيفية دعم الحصول على الغذاء للاستقرار والصمود والكرامة الإنسانية. نؤمن بأن السينما لا تقتصر على التأثير على الناس فحسب، بل يدفعهم نحو العمل أيضًا، ونتطلع إلى رؤية كيف يُجسّد صانعو الأفلام مجددًا قوة الأمن الغذائي من خلال السينما.”

علق عبدالله دنوار، مدير زست ومدير المسابقة، قائلًا “نؤمن في زست بأن الطعام هو شكل من أشكال الفن حيث يلعب دورًا محوريًا في التأثير على الثقافات. وبصفتنا شركة متخصصة في تقديم تجارب طعام تفاعلية، فإن أحد أهدافنا الأساسية هو تمكين المبدعين من مشاركة أفكارهم وسرد حكاياتهم، مع استخدام الطعام كعنصر محوري في رواياتهم. ومن هذا المنطلق، فإن الترابط بين الطعام والسينما يلعب دورًا جوهريًا في الطريقة التي نروي بها القصص؛ إذ يوفران معًا وسيلة قوية لاستكشاف تعقيدات التجربة الإنسانية والقضايا المجتمعية. ومن خلال شراكتنا مع برنامج الأغذية العالمي ومهرجان الجونة السينمائي، نأمل فتح آفاقًا جديدة أمام المبدعين لمشاركة قصصهم حول الطعام وعلاقته بالإنسانية”.

الجدير بالذكر أن الفيلم الفائز في المسابقة العام الماضي هو فيلم”خوفو” للمخرج محمد خالد العاصي، والذي تدور قصته حول عائلة تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة بعد مرض جملهم، الذي يمثل مصدر دخلهم الوحيد.