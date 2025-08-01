بالفيديو- “النص اللي يخص”… جنات تطرح أولى أغنيات ألبومها الجديد

أطلقت الفنانة جنات أولى أغنيات ألبومها الغنائي الجديد بعنوان “النص اللي يخص”، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة، تمهيدًا لإصدار الألبوم كاملًا في السادس من آب/أغسطس المقبل.

الأغنية من كلمات سيد حسن، ألحان محمود أنور، وتوزيع يوسف حسين، وتحمل طابعًا عاطفيًا دافئًا تعكسه كلماتها الرومانسية التي تقول: “انت النص اللي يخص.. ومفيش غيرك انت وبس.. انت اللي مليتلي حياتي .. وعملت لدنيتي حس … مجنني قاتلني مبهدلني.. موقفني خاطفني مكتفني”.

ألبوم متنوّع بتوقيع نخبة من الشعراء والملحنين

ويحمل الألبوم الجديد اسم “ألوم على مين”، ويتضمن تسع أغنيات تمزج بين أنماط موسيقية متنوعة، من الطابع الدرامي العاطفي إلى الإيقاع السريع الراقص (المقسوم)، في تجربة غنائية تسعى من خلالها جنات إلى تقديم جرعة فنية جديدة لجمهورها.

قائمة أغنيات الألبوم:

النص اللي يخص

أشيك واحدة

فات بكرة

مبسوطين

من الليلة

ألوم على مين

ماليش شبه

صبري طال

كاش كاش

وتتعاون جنات في الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم: ملاك عادل، أدهم معتز، سيد حسن، مدين، إسلام رفعت، تيام، وعمرو الشاذلي، فيما تولى يوسف حسين توزيع النسبة الأكبر من الأغنيات.

ومن المتوقع أن يشهد الألبوم تفاعلًا واسعًا من الجمهور، خاصة مع عودة جنات بعد فترة من الغياب النسبي عن المشهد الغنائي، في عمل يبدو أنه يحمل الكثير من النضج الفني والتجديد.