دنيا سمير غانم تتصدر شباك التذاكر بـ روكي الغلابة.. هذا ما حققه الفيلم

فيلم روكي الغلابة يتخطى 5 ملايين جنيه إيرادات في يومين

View this post on Instagram A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem)

قصة فيلم روكي الغلابة

View this post on Instagram A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 04:01 مساءً - تصدر فيلم "" للفنانة، شباك التذاكر المصري لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد انطلاقه في دور العرض أول أمس الأربعاء للمنافسة في، حيث استطاع الفيلم تخطي 5 ملايين جنيه إيرادات متفوقاً على باقي الأفلام المعروضة أمامه في الموسم.وحقق فيلم "" إيرادات بلغت 2,837,155 مليون جنيه يوم أمس الخميس، تضاف إلى الفيلم أول أمس الأربعاء والتي بلغت 2,516,067، ليكون إجمالي إيرادات الفيلم في يوميْ عرض 5,353,222، فيما جاءت باقي إيرادات الأفلام المعروضة أمس كالتالي: "الشاطر" 2,310,069 مليون جنيه، "أحمد وأحمد" 637,622 ألف جنيه، "المشروع X" 57,686 ألف جنيه.قد تحب قراءة.. الوفاء مستمر: أعمال دنيا سمير غانم لا تخلو من أفراد عائلتهاالفيلم يشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.تدور أحداث فيلم "" حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي الوقت نفسه ستدخل في قصة حب مع الدكتور.ويشهد فيلم "" ظهور الفنانة إيمي سمير غانم كضيفة شرف خلال أحداث العمل من أجل دعم شقيقتها دنيا، أما المفاجأة فهي مشاركة الفنان أحمد الفيشاوي بظهور خاص خلال شخصية مُخترع يقابل دنيا ومحمد ممدوح ويحدث بينهم العديد من المواقف والمفارقات، وكذلك ظهور أوس أوس كضيف شرف، هذا بالإضافة إلى غناءأغنية بمشاركة دنيا سمير غانم في أحداث الفيلم.اقرئي أيضاً.. مفاجأة روكي الغلابة.. ظهور ابنة دنيا سمير غانم وإيمي ضيفة الشرفخاضت منافسات، بمسلسل "عايشة الدور" الذي دارت قصته حول "عايشة"، سيدة مطلقة، وهي أم لبنت مراهقة وطفل، تتسم بالشهامة وخدمة من حولها ولكنها يائسة منسية من الجميع تجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلاً من بنت أختها، فتعيش حياة مزدوجة بين أم مثالية مُضحية وشابة مرحة منطلقة في الحياة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».