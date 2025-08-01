تكريم المخرج غوس فان بجائزة كامباري للشغف السينمائي في الدورة المُقبلة من مهرجان فينسيا السينمائي

مهرجان فينيسيا يُعلن موعد منح الجائزة لـ غوس فان

المخرج جوس فان يُعلق على فوزه بالجائزة

تفاصيل فيلم Dead Man’s Wire

أعلنت إدارةعن تكريم المُخرج الأمريكيبجائزة كامباري للشغف السينمائي بالدورة الـ82 من المهرجان التي ستُقام فعالياتها بدءاً من 27 من أغسطس الجاري وتستمر حتى 6 من سبتمبر المُقبل.وكانت قد أصدرت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي بياناً قالت فيه: "يسر بينالي البندقية وكامباري أن يعلنا أن المخرج الأمريكي غوس فان سانت هو الحائز على جائزة Campari Passion for Film في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين (27 من أغسطس - 6 من سبتمبر 2025)، وهي جائزة مُصممة لتكريم موهبة وتفاني ورؤية فنية جريئة لمن يُحوِّلون شغفهم إلى قوة إبداعية دافعة، تُقدم هذه الجائزة بالتعاون مع الإدارة الفنية لسينما بينالي، لتكريم من يُحوِّلون شغفهم إلى قوة إبداعية دافعة، ليس فقط بوصفه إنجاز مدى الحياة، بل بوصفه تقديراً لرغبتهم في التميز وترك بصمة لا تُمحى في فن السرد السينمائي".واختتم البيان: "سيُقام حفل منح الجائزة لـ غوس فان سانت يوم الثلاثاء 2 من سبتمبر في Sala Grande Palazzo del Cinema في الساعة 9:30 مساءً، قبل عرض فيلمه الجديد خارج المنافسة Dead Man's Wire الذي يُشارك في بطولته بيل سكارسجارد، داكري مونتغمري، كولمان دومينغو، كاري إلويس، ميهالا و آل باتشينو".وقد علق المخرج غوس فان على فوزه بالجائزة قائلاً: "يشرفني حقاً الحصول على جائزة شغف السينما، أتقدم بخالص الشكر لـ كامباري على هذا التكريم؛ فهو يعني لي الكثير، أنا ممتن ليس فقط لتقديرهم لعملي، بل أيضاً لدعمهم لإحدى أعظم المؤسسات السينمائية العالمية التي تحتفي بالسينما وتُعرض أعمالها. إنه لشرف لي أن أكون جزءاً من هذا الإرث، وأُقدِّر بشدة شغفهم بالسينما".كما علق أيضاً مدير مهرجان البندقية السينمائي الدولي ألبرتو باربيرا قائلاً: "يُعَدُّ غوس فان مخرجاً سينمائياً فريداً من نوعه في مشهد السينما المعاصرة، حيث يجمع بين منظور مستقل تماماً وقدرة ملحوظة على التواصل مع الجماهير، تتنقل أفلامه بحرية بين نظام هوليوود ودوائر سينما التجارب، متفاعلاً مع قواعد الصناعة دون أي قيود ومتمسكاً برؤية شخصية جريئة ومتطورة باستمرار".يُمكنكم قراءة: الإعلان عن تكريم المخرج الأمريكي جوليان شنابل بالدورة المقبلة من مهرجان فينيسيا السينمائيمُضيفاً: "لقد صنع أفلاماً تركت بصمة دائمة في الخيال الجماعي، من فيلم "راعي بقر صيدلية" إلى فيلم "أيداهو الخاصة بي"، ومن فيلم "فيل" إلى فيلم "حليب"، مفسراً ومتوقعاً مخاوف أجيال متعددة بصفته مكتشفاً للمواهب، كما أطلق العنان لممثلين مثل ريفر فينيكس، كيانو ريفز، وكيسي أفليك، خواكين فينيكس، بن أفليك، مات ديمون، وتنتقل أفلامه بين البساطة والسرد الكلاسيكي والسينما الكويرية والسرد السياسي، متنقلاً بسلاسة بين الرسم والتصوير والموسيقا أيضاً، بعد أربعين عاماً من أول فيلم روائي طويل له لا يزال فناناً نشطاً تماماً، قادر على إعادة اختراع نفسه بلا توقف كما يتضح من فيلمه الرائع الأخير Dead Man's Wire".وتدور أحداث الفيلم الجديد للمخرج جوس فان الذي يأتي بعنوان "Dead Man's Wire" حول أنتوني ج كيريتسيس وهو مطور عقارات سابق، احتجز عام 1977 مصرفياً عقارياً رهينة في مكتب بوسط المدينة، ظناً منه بأنه تعرض للاحتيال؛ فقرر أن يسلح نفسه ببندقية مقطوعة وموصولة بـ"مفتاح الرجل الميت" حول رقبته، مطالباً بتعويض قدره 5 ملايين دولار، والحصانة من الملاحقة القضائية.