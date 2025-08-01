أشرف زكي: لا نُقصي أحداً من نقابة الممثلين ونُرحّب بكل موهبة حقيقية

نقابة الممثلين تحتضن كلَ مَن يمتلك الموهبة

الذهاب لمتابعة الموهوبين في كل مكان

لا استثناءات مع أبناء الفنانين

مرحباً بأى موهبة حقيقية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 04:01 مساءً - أوضح الدكتور، نقيب المهن التمثيلية المصرية، أن ما يُثار من اتهامات بشأن موقفه من المواهب غير الأكاديمية هو حديث عارٍ تماماً من الصحة، مشدداً على أن النقابة لا تُقصي أحداً، ولا تميز بين خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية وغيرهم، طالما توفرت في الشخص الموهبة الحقيقية.قالخلال حلوله ضيفاً بصحبة عددٍ من خريجي، على برنامج ""، مع الإعلامية منى الشاذلي، المُذاع عبر شاشة ON، إن هناك فرقصأ واضحاً بين دوره كأستاذ في المعهد، ودوره كنقيب للفنانين، فالنقابة لا تقتصر عضويتها على خريجي المعهد أو الكليات المتخصصة، بل تحتضن كلَ مَن يمتلك الموهبة، سواء أتى من خلفية أكاديمية أو لا.أضاف أشرف زكي أن النقابة لا تنتظر أن يأتي إليها الموهوبون، بل تذهب إليهم، لمتابعة العروض في المحافظات، والجامعات، والمهرجانات، وحتى الفرق المستقلة، وتمنح مَن يستحق الفرصة، مستشهداً بعددٍ من الأمثلة الواقعية، قائلاً: "حين شاهدت الفنان حمزةالعيلي في عرض مسرحي، وكان وقتها غير مقيد بالنقابة، دعوته في اليوم التالي للانضمام، وأصبح عضواً، وكذلك الفنان محمد عبدالعظيم، والمخرج محمد جبر وغيرهم كثيرون ممن سعيت إليهم بنفسي، لا لشيء إلا لأنهم أصحاب موهبة حقيقية".في اليوم العالمي للصداقة.. أبرز الأعمال السينمائية التي تحدثت عن الصداقةوعما يتردد بشأن فرض رسوم مالية كبيرة على غير الأعضاء، قال، إن الحديث عن مليون جنيه رسوماً للانضمام للنقابة غير دقيق، بل هو رقم مجازي ورد في سياق الحديث، موضحاً أن هناك نظاماً قانونياً واضحاً، يتمثل في طلب تصريح مؤقت من المخرج لأي ممثل غير عضو، مع تقديم صورة البطاقة وبعض المستندات الأساسية، مردفاً: "هذه ليست عراقيل، بل خطوات طبيعية لحفظ الحقوق وتنظيم العمل".وأشار نقيب المهن التمثيلية في مصر، إلى أن الموهبة لا يمكن لأحد أن يقف أمامها، قائلاً: "لا توجد قوة على الأرض تستطيع أن تُوقف موهبة، هذه نعمة من الله، وحول ما يُقال عن تساهل النقابة مع أبناء الفنانين، فأؤكد أنه لا استثناءات، فالكل يخضع للمعايير المهنية، والإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن النقابة لا تطلب سوى احترام القانون والنظام".وشدد أشرف زكي على أن النقابة ليست ضد المبدعين على المنصات الرقمية أو صانعي المحتوى، بل تُرحب بهم إذا امتلكوا الموهبة، المطلوب فقط هو الالتزام بالإطار القانوني، سواء كانوا ممثلين، أو منتجين، أو مخرجين، كما أنه لا يجوز إشراك أحد في عمل دون تصريح رسمي، حمايةً للمهنة ولحقوق العاملين بها، وشعاري: "مرحبا بأي موهبة حقيقية".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».