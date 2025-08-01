تفاصيل خطوبة الليدي إليزا سبنسر ابنة شقيقة الأميرة ديانا

إليزا تظهر في مشاهد رومانسية بصحبة خطيبها

https://www.instagram.com/p/DMx0XdboUWL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMx0XdboUWL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMx0XdboUWL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

خطوبة الليدي إليزا تأتي بعد زواج شقيقاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 02:11 مساءً - أعلنت ابنة شقيق الأميرة ديانابالأمس 31 يوليو عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" خطوبتها على حبيبها القديم تشانينج ميلرد، وقد نشرت ثلاث صور رومانسية والتي ظهر بها ميلرد وهو يطلب الزواج منها في اليونان، بمكان مُطل على البحر ووُضع طاولة رومانسية مُحاطة بالزهور والشموع.وظهرتالبالغة من العمر 33 عاماً في الصورة الأولى وهي تبتسم ويدها على رقبة ميلرد وهي تُظهر خاتم خطوبتها لأول مرة، وفي صورة أخرى، ظهر ميلرد راكعاً على ركبة واحدة، بينما تجلس إليزا مرتديةً فستاناً أحمر بجانبه ويدها تغطي فمها المبتسم.وقد علّقت الليدي إليزا على الصور قائلةً: "إلى الأبد" ورمز قلب أحمر، فيما شارك تشانينج ميلرد مجموعة الصور عبر خاصية "ستوري" على حسابه بـ"إنستغرام" مُضيفاً إليها نسخةً موسيقيةً من أغنية "Stand By Me".وكانت السيدة أميليا شقيقة إليزا التوأم من أوائل المهنئين للزوجين على "إنستغرام" حيث علّقت على الصور بعد لحظات من نشرها، وقالت في تعليقها: "أسعد خبر على الإطلاق"، وفي تعليق ثانٍ أضافت: "لا أستطيع أن أكون أكثر سعادةً من أجلكما، أسعد خبر في العالم. أحبكما من كل قلبي "الزوجان المثاليان".وتأتي خطوبة إليزا بعد زواج شقيقتها الكبرى ليدي كيتي في عام 2021 من مايكل لويس، وزواج شقيقتها التوأم ليدي أميليا من جريج ماليت، ولديهما أيضاً شقيق هو لويس سبنسر وهو الابن الأكبر لتشارلز سبنسر، إيرل سبنسر التاسع، شقيق الأميرة ديانا.ومن المتوقع أن يرث لويس لقب إيرل وممتلكات العائلة في ألثورب، حيث نشأت عمتهما ديانا.يُمكنكم قراءة:وعلى الرغم من أنها آخر شقيقاتها اللواتي تزوجن، إلا أن الليدي إليزا صرحت مؤخراً لمجلة "Hello": "الزواج أمرٌ ناقشناه بالتأكيد"، موضحةً بأنهما كانا يفكران في أماكن إقامة حفل الزفاف قبل خطوبتهما.وقالت: "نحب فكرة إقامة حفل زفاف في وجهة سياحية. نشعر بالانجذاب إلى إيطاليا، وخاصةً في مكانٍ على شاطئ البحر - فهذا يُشعرنا برومانسيةٍ لا تُوصف. تتمتع إسبانيا بنفس سحر الساحل الذي نُحبه".وأضافت إليزا: "في الوقت نفسه، كان حفل زفاف أميليا وجريج في كيب تاون لا يُنسى، وستظل جنوب إفريقيا موطننا دائماً".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».