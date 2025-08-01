ياسر السقاف سفيرًا جديدًا لبرنامج “الحلم” على MBC

بعد ١٩ عاماً من النجاح الذي حققه برنامج “الحلم”، أعلنت MBC1 عن اختيار سفير جديد لـ “الحلم” هو الإعلامي ياسر السقاف، وذلك بعد تنحي الإعلامي المخضرم مصطفى الآغا عن مواصلة تقديم البرنامج لاستكمال مسيرته في برامج ومفاصل مهنية جديدة ومتجددة.

وبذلك يواصل برنامج “الحلم” مهمته الأسمى في تغيير حياة الناس، ممن فاز بعضهم بالملايين أو حصلوا على علاجات طبية، أو مساكن، أو منح دراسية وجامعية، أو فرص واعدة لإطلاق مشاريع تجارية أو بدء حياة جديدة، وغيرها من آلاف الأحلام التي تحققت على أرض الواقع على مدى نحو عقدين من الزمن.

وكان ياسر السقاف قد بدأ علاقته المهنية بـ MBC في عام ٢٠١٩ كمقدم لبرنامج “ذا فويس” بموسمه الخامس، وسرعان ما لمع نجمه في تقديم الصيغ الثلاث من البرنامج (ذا فويس- ذا فويس كيدز – ذا فويس سينيورز)، وذلك بعد مسيرة إعلامية لامعة أمضاها السقاف في قطاع الإعلام المسموع والإذاعي.

وتعليقاً على تسلمه زمام تقديم برنامج “الحلم” قال ياسر السقاف: “مشاركتي في برنامج “الحلم ليست مجرد تقديم لبرنامج، بل هي تجربة إنسانية أكون فيها جسرًا بين أحلام الناس ولحظاتهم الفارقة. فخور بانضمامي إلى هذه الرحلة مع مجموعة MBC، حيث يمكن لحلم واحد أن يتحقق في أي لحظة. البرنامج مليء بالإثارة والمشاعر، وما زلنا في بداية المشوار.”

من جانبه أوضح مصطفى الأغا عبر تغريدة له أنه آثر التوقف عن تقديم برنامج “الحلم”، لأن الحياة لا تتوقف، وعجلتها تدور، وكل واحد منا يبحث عن حلمه الذي يحقق طموحه. وتوجه الأغا بالشكر لفريق الحلم متمنياً لهم ولكل من سيأتي من بعده التوفيق والنجاح.