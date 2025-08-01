بالصور- مايكل جاكسون لا يزال يصنع الحدث: قطعة صغيرة منه تباع بثمن خياليّ

لا يزال إرث مايكل جاكسون الفنّيّ يُذهل العالم، فحتّى أبسط مقتنياته تحوّلت إلى كنوز يلهث وراءها عشّاقه وجامعو التّذكارات حول العالم. ومؤخّرًا، بيع جورب ارتداه جاكسون خلال حفل في مدينة نيس الفرنسيّة عام ١٩٩٧، مقابل ٦٢٠٠ يورو في مزاد أقيم في مدينة نيم الفرنسيّة.

القطعة الّتي أصبحت حديث الصّحافة، تمّ استخدامها على المسرح في السّابع والعشرين من يونيو ١٩٩٧ خلال إحدى جولات جاكسون الفنّيّة.

الجورب المرصّع بالكامل بالكريستال الصّغير، تمّ الاحتفاظ به من قبل أحد مهندسي الصّوت بعد انتهاء الحفل، ليُعرض بعد ثمانية وعشرين عامًا في مزاد نظمته دار “Hôtel des ventes de Nîmes”. لم يتِمّ الكشف عن هويّة المشتري، لكنّه من المؤكّد أنّه أصبح يمتلك قطعة نادرة من التّاريخ الموسيقيّ.

ليست هذه المرّة الأولى الّتي تُباع فيها مقتنيات فنّيّة لمايكل جاكسون بأسعار خياليّة. فقد شهدت السّنوات الماضية مزادات بيعت فيها قطع شهيرة، أبرزها:

القفاز الأبيض المرصّع بكريستال شواروفسكي الّذي ارتداه خلال جولة “بيلي جين”: بيع بمبلغ ٣٥٠ ألف دولار عام ٢٠٠٩ (دار مزادات جوليان).

الحذاء الّذي استخدمه في التّدريبات على أوّل رقصة Moonwalk عام ١٩٨٣: بيع مقابل ٧٥ ألف دولار في ٢٠١٨.

السّترة الحمراء الشهيرة من فيديو كليب “Thriller” من تصميم مايكل بوش: تمّ بيعها مقابل ١.٨ مليون دولار عام ٢٠١١.

السّترة العسكريّة السّوداء المزيّنة بالذّهب الّتي ارتداها خلال جولة عالميّة: بيعت بمبلغ ١٤٤ ألف دولار.

مايكل جاكسون لا يزال أيقونة فنّيّة خالدة، ومجرّد قطعة من ملابسه قادرة على تحريك سوق المزادات وتحقيق أرقام مذهلة، ليبقى تأثيره الثّقافيّ والفنّيّ حاضرًا رغم غيابه.