عايز فلوس وجائزة أوسكار.. محيي إسماعيل ينتقد تكريمه في المهرجان القومي للمسرح

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 01:01 مساءً - هاجم الفنان محيي إسماعيل تكريمه في الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح، معربًا عن استيائه من الشكل الذي جرت به مراسم التكريم، معتبرًا أنه لا يرقى إلى حجم تاريخه الفني وجهده الطويل في مجال الفن.

وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر: "لم يعجبني تكريم المهرجان القومي للمسرح. ماعجبنيش أي حاجة خالص في التكريم، ولازم آخد حاجة تليق بيا وتكون قيمة وكبيرة، أنا تاريخ وتعبت أوي."

"أنا مش متواضع.. أنا تاريخ"

أكد الفنان محيي إسماعيل أنه لا يتبنى خطاب التواضع في هذه المسألة، لأنه يرى نفسه صاحب مسيرة كبيرة تستحق تقديرًا نوعيًا، مضيفًا: "أنا لست متواضعًا، أنا تاريخ وبذلت جهدًا في مسيرتي الفنية، ويجب على من يكرمني أن يمنحني قيمتي... أنا عايز فلوس."

دعوة لتكريم مادي: "إيه المشكلة لما آخد فلوس؟"

وتابع إسماعيل حديثه مشيرًا إلى أنه لا يرى مانعًا من أن يكون التكريم مصحوبًا بجائزة مالية، أو أن تكون له رمزية وقيمة فنية على غرار جائزة الأوسكار، قائلاً: "لازم من يكرمني يعطيني قيمتي، وإيه المشكلة لما آخد فلوس؟ ويدّوني حاجة شبه الأوسكار عشان تبقى ذكرى حقيقية لها قيمة."

المسرح متعة ومشقة

أشاد الفنان بالمسرح كفن عريق يمنح الفنان لذة الاحتكاك المباشر مع الجمهور، لكنه في الوقت نفسه وصفه بأنه مرهق جسديًا ونفسيًا، قائلاً: "المسرح حاجة عظيمة وقوية، لكن فيه لذة للفنان للاحتكاك مع الجمهور. ومع ذلك، هو مُهلك بالنسبة للفنان."

تكريم رسمي بحضور وزير الثقافة

كان محيي إسماعيل قد تم تكريمه رسميًا خلال افتتاح الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث سلّمه وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو درع التكريم، ضمن مجموعة من الفنانين، منهم: سميرة عبد العزيز، ميمي جمال، أشرف عبد الباقي، جلال العشري، أحمد نبيل، المخرج أحمد عبد الجليل، الكاتب سليم كتشنر، الدكتور صبحي السيد، والمخرجة عبير علي.

إلغاء ندوة محيي إسماعيل بسبب عدم الالتزام

وأعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل التي كانت مقررة ضمن جدول الفعاليات، وذلك بسبب عدم التزامه بالموعد المحدد.

وأكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، أن القرار جاء في إطار الحفاظ على انتظام البرنامج الرسمي والحرص على احترام مواعيد الفعاليات والضيوف، وقال: "إدارة المهرجان تحرص على احترام الوقت والتزام الضيوف والفنانين بالمواعيد، بما يضمن راحة الجمهور وسير الفعاليات بالشكل اللائق."

رسالة من إدارة المهرجان: التزام وجدية

أوضح رياض أن إدارة المهرجان ترحب بجميع الفنانين والمبدعين في إطار الالتزام بالتنظيم والانضباط، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تهدف إلى الحفاظ على الصورة الحضارية للمهرجان والمسرح المصري عمومًا.

استمرار الفعاليات رغم الجدل

وتواصل فعاليات الدورة الثامنة عشرة استقبال جمهورها ومحبي المسرح بمجموعة متنوعة من العروض والندوات والورش الفنية، وفق البرنامج الزمني المُعلن على المنصات الرسمية للمهرجان.

غياب محيي إسماعيل عن الساحة الفنية منذ 5 أعوام

يُذكر أنَّ الفنان محيي إسماعيل غائب عن الساحة الفنية منذ 5 أعوام تقريباً، حيث كان آخر أعماله الجزء الثاني من فيلم "الكنز" الذي قدمه عام 2019، وهو تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة: محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، أحمد رزق، روبي، وآخرين، حيث أكد في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أنَّ هذا العمل سيعيش لسنوات طويلة، وأنَّ هذا السبب هو الرئيسي لمشاركته في الفيلم.يمكنك قراءة.. محمد رياض يكشف سبب تأجيل الدورة الـ17 للمهرجان القومي للمسرح المصري.. خاص لـ الخليج 365

