جاستن تمبرليك يعلن إصابته بمرض لايم

جاستن تمبرليك يكشف تفاصيل حالته الصحية

الصورة من خاصية "ستوري" عبر الحساب الخاص لـ جاستن تمبرليك على إنستغرام

أعراض وأسباب مرض لايم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 01:01 مساءً - أعلن المُغني الأمريكيخلال اختتام جولته العالمية "Forget Tomorrow"K أنه كان يواجه بعض المشاكل الصحية التي أسفرت عن تشخيصه بالإصابة بمرض لايم خلال الفترة الماضية.ومن خلال منشور كتبه جاستن تمبرليك عبر خاصية "ستوري" بحسابه الخاص على "إنستغرام" أمس الخميس قائلاً بأنه يريد الإعلان عن بعض ما مر به خلف الكواليس عقب تشخيصه بالإصابة بمرض لايم.موضحاً بأن التعايش مع هذا المرض قد يكون منهكاً بشكل كبير نفسياً وجسدياً، وبأنه حينما عرف التشخيص لأول مرة شعر بالصدمة، ولكنه على الأقل علم سبب وجوده على المسرح، وهو يشعر بألم عصبي شديد أو بالإرهاق والمرض.كما أكد المغني جاستن تمبرليك بأنه خلال هذا الأسبوع عليه أن يواجه قرار التوقف عن الحفلات الغنائية، حيث إن الفرحة التي يشعر بها خلال غنائه وأدائه تفوق بكثير الألم العابر الذي يشعر به جسده، كما أوضح أيضاً خلال منشوره بأنه كان متردداً في البداية أن يتحدث عن حالته الصحية، ولكنه قرر الحديث؛ لكي يصبح أكثر شفافية ولتوضيح ما يمر به، حتى لا يتم تفسير ما يحدث بشكل خاطئ.واختتم جاستن تمبرليك منشوره بأنه يشارك جمهوره و متابعيه ما يمر به وحالته الصحية؛ للتواصل معهم بشكل أكبر، وأيضاً لمحاولة سعيه في مساعدة الآخرين الذين يعانون من هذا المرض.ويُعَدُّ مرض لايم هو عدوى بكتيرية، وبشكل خاص بسبب الإصابة ببكتيريا بوريليا الأكثر شيوعاً، وينتقل مرض لايم عن طريق لدغة نوع قراد معين، وهو القراد ذو الأرجل السوداء.يُمكنكم قراءة:وهناك ثلاث مراحل لمرض لايم، وقد تشمل أعراض الإصابة به أعراض الإنفلونزا، ومن أبرزها الدوار، ألم الصدر، خفقان القلب، التهاب المفاصل، شلل العصب الوجهي، آلام المفاصل المستمرة، التعب، الاكتئاب، وخفقان القلب، وغيرها من المضاعفات العصبية والروماتيزمية، بحسب ما ذكرته الطبيبة لينا وين أستاذة سياسات وإدارة الصحة في كلية معهد ميلكن للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن في وقت سابق لـ CNN.