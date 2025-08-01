مصير فيلم الساحل الشرير بعد وفاة مخرجه سامح عبد العزيز

البحث عن مخرج جديد بدلاً من سامح عبد العزيز

سامح عبد العزيز إضافة رؤية إنسانية لفيلم الساحل الشرير

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 01:01 مساءً - كشف السيناريستعن مصير فيلم "" الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع، وذلك بعد وفاة مخرجه، حيث رحل الأخير عن عالمنا يوم 10 من يوليو الماضي عن عمر يناهز 49 عاماً إثر أزمة صحية مفاجئة لإصابته بعدوى فيروسية في الدم، تاركاً حزناً كبيراً في الوسط الفني، وكذلك أحلام كان يسعى لتحقيقها.وأكد السيناريست فادي أبو السعود مؤلف فيلم "" لـ"" أن الشركة المنتجة لم تستقر على مخرج آخر للفيلم حتى الآن، وسيحدث ذلك حسب خطة الشركة المنتجة في الموعد الذي تريد فيه بدء تصوير، حيث لم يتم تحديد إذا كان سيتم التصوير قريباً أو سيتأجل للعام المقبل خاصة أن الأحداث تتطلب التصوير في مدينة ساحلية على البحر، وفصل الصيف شارف على الانتهاء.قد تحب قراءة: سامح عبد العزيز الصاحب الجدع ومنقذ المواقف.. قدم محمد سعد بشكل مختلف وأنقذ هنيدي ودينا الشربينيوروى فادي أبو السعود دور سامح عبد العزيز في تحضيرات الفيلم مع أن الراحل لم يلتقِ أبو السعود إلا في مناسبتين، قائلاً: "جلست معه نشتغل على الفيلم في مناسبتين إضافة إلى مكالمة تليفونية جمعتنا، والحقيقة أن عبد العزيز قام بتغيير بعض التفاصيل الدرامية التي أضافت كتيراً للسيناريو، وبالنسبة لي قررت الاحتفاظ بهذه التغييرات التي قام بها؛ لأنه كان له رؤية تضيف للعمل".وتابع فادي أبو السعود: "التغييرات التي أجراهاعلى سيناريو الفيلم جعلت الأحداث تتحول لشكل إنساني جداً، ولذلك بعيداً عن المخرج الذي سيتولى إخراج فيلم ""؛ فأنا مصمم أن أحتفظ بالتعديلات ورؤية عبد العزيز، ليس ذلك فقط بل لا بُد أنَّ يتم ذكر اسمه عندما يتم تصوير الفيلم وعرضه في السينمات".يُعتبرمن أبرز المخرجين في مصر وله العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية الناجحة، الذي قدم خلالها الكوميدي والأكشن والرومانسي والتراجيدي، ومن أهم أفلامه: "أحلام الفتى الطائش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، حملة فريزر، الليلة الكبيرة، حلاوة روح، ليلة العيد، ، خير وبركة، أبو شنب، صرخة نملة، وكان آخر أفلامه "" الذي تم عرضه في يناير 2025.اقرئي أيضاً: سامح عبد العزيز.. رحلة فنية مضيئة عمرها 20 عاماًوبالنسبة لـ الدراما التليفزيونية؛ فقدمعدداً من المسلسلات البارزة منها: "أرض النفاق، زي الشمس، رمضان كريم، بين السرايات، خيانة عهد، حرب أهلية، صدفة، جميلة، أنا وهي، يوتيرن، فيفا أطاطا، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، الحارة، وأخيراً "شهادة معاملة أطفال" بطولة محمد هنيدي الذي تم عرضه في موسم