بالفيديو- مي فاروق تضع حدًا للخذلان في أحدث أغنياتها “أنا اللي مشيت”

طرحت الفنانة مي فاروق أحدث أغنياتها بعنوان “أنا اللي مشيت”، وهي الأغنية الثامنة ضمن ألبومها الجديد “تاريخي”، الذي بدأت بإصدار أغنياته تباعًا منذ مطلع العام الجاري.

وتتناول الأغنية، التي كتب كلماتها تامر حسين، ولحّنها مدين، فيما تولى التوزيع الموسيقي والميكس والماستر توما، قصة امرأة قوية ترفض الخضوع أو الاستمرار في علاقة غير متوازنة. تسلط الأغنية الضوء على الكبرياء كقيمة حاسمة في اتخاذ القرار، حيث تختار بطلتها الرحيل بدلاً من البقاء في دائرة الخذلان.

وتُظهر كلمات الأغنية تمسك المرأة بكرامتها واستقلالها، في رسالة تمكينية تتماشى مع روح الألبوم الذي يحمل في مجمله طابعًا وجدانيًا وإنسانيًا.

وجاء في مقطع من كلمات “أنا اللي مشيت”:

“أنا اللي مشيت وسبَّقت/ لقيت الوضع ما عجبنيش… مشيت علشان مقامي كبير/ومش مركونه ع الرَّف”.

أغنية “أنا اللي مشيت” متوفرة الآن على جميع المنصات الرقمية، وتُعد خطوة جديدة تُضاف إلى مسيرة مي فاروق الفنية، التي تشهد تطورًا ملحوظًا من حيث النضج الغنائي واختيار المواضيع.

وكانت مي فاروق قد طرحت سابقًا عدداً من أغنيات الألبوم، من بينها: “باركوا”، “سلطانة”، “ميزني”، “كان نفسي أقابلك”، “اللي شافنا”، “بنات الخلق”، و”ضحكت فجأة”، وقد لاقت تفاعلاً واسعًا من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.