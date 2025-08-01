"السيدة الحاكمة" و"الأثرياء الصغار".. "نتفليكس" تعلن عن أعمالها في أغسطس 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت "نتفليكس- Netflix" المنصة الرائدة في عالم الترفيه عالميا عن الأعمال التي ستطرحها للجمهور خلال شهر أغسطس 2025، وتتنوع بين أفلام ومسلسلات، تجمع بين الدراما، المغامرات، والتشويق..

وتتضمن خريطة شهر أغسطس، الأعمال التالية..

وينزداي آدامز

يعود مسلسل وينزداي آدامز في الموسم الثاني – الجزء الأول، بداية من 6 أغسطس، وفيه تخفي ممرات أكاديمية "نيفرمور" ذات الطابع القوطي، أسرارًا أكثر ظلمة وتحديات جديدة تُضاف إلى عالمها الغامض.

تدور الأحداث في إطار من الخيال، الكوميديا، الدراما، الرعب، وتعود "وينزداي آدامز" لتجوب ممرات أكاديمية "نيفرمور"، حيث ينتظرها أعداء جدد وتخوض غمار عامٍ آخر من الفوضى الحالكة.

انتداب اللاعبين الأخير

تليفزيون الواقع، يتنافس خمسة وعشرون رياضيًا، معظمهم متقاعدون، للفوز بجائزة قيمتها 30 مليون ين لبدء مسيرتهم المهنية الثانية، فهل يستطيعون التغلب على التحديات البدنية والنفسية العصيبة؟

يعرض في 12 أغسطس.

الأثرياء الصغار

تدور الأحداث في إطار من الكوميديا والدراما، ويبدأ عرض المسلسل في 13 أغسطس، وفيه يفوز أربعة أصدقاء مراهقين من مدينة مارسيليا بجائزة كبرى، لكن لحظة الانتصار سرعان ما تتحول إلى فوضى تهدّد صداقتهم وتغيّر حياتهم.

السيدة الحاكمة

تعرض المنصة الموسم الأول – الجزء الثاني من مسلسل السيدة الحاكمة في 14 أغسطس، تتصاعد وتيرة الدراما السياسية مع استمرار رحلة أول نائبة حاكم من أصحاب البشرة السمراء في ولاية مسيسيبي، التي تجد نفسها عالقة بين طموحاتها المهنية، وعائلة غريبة، ورئيس متشبث بأفكار الماضي.

عالقات في الوحل

تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما والأكشن، خلف أسوار سجن قاسٍ، تنشأ علاقة فريدة بين خمس نساء بعد تعرضهن لتجربة أوشكن فيها على الموت إلى أن يبدأ الفساد والصراع على النفوذ بتهديد ما يجمعهن وتمزيقه. يعرض في 14 أغسطس.

حياتي مع أبناء عائلة والتر: موسم 2

مسلسل تدور أحداثه في إطار من الدراما والرومانسية، على أمل بداية جديدة في "سيلفر فولز"، تكتشف "جاكي" أن الفرص الثانية ليست مضمونة، خاصة عندما تعود المشاعر العالقة وتظهر توترات البلدة الصغيرة من جديد. يعرض في 28 أغسطس.

قبران

تدور أحداث مسلسل قبران في إطار من الإثارة والدراما. عندما يزلزل اختفاء فتاتين مراهقتين كيان بلدة ساحلية هادئة، تنهض جدّة إحداهما التي يعتصرها الأسى والحسرة وتخاطر بكل شيء لكشف الحقيقة والانتقام. يعرض في 29 أغسطس.

السيدة إيما

مسلسل السيدة إيما تدور أحداثه في إطار من الدراما والكوميديا. تتصدّى النجمة اللامعة "هي ران" والوافدة الجديدة "جو آي" بشجاعة للحقائق القاسية المخفية خلف أضواء الشهرة، وسط كواليس تصوير فيلم جريء أحدث ضجة في صناعة السينما الكورية خلال الثمانينيات.

عام في جامعة أكسفورد

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرومانسية والدراما والكوميديا. تحقق شابة أمريكية طموحة حلم الالتحاق بجامعة "أكسفورد"، وهناك تقع في حب بريطاني يُخفي سرًا قد يقلب مخططات حياتها المثالية رأسًا على عقب. يعرض في 1 أغسطس.

الليل يأتي دائمًا

تأتي أحداث الفيلم في إطار من الدراما والإثارة. أمام تهديد بالإخلاء في مدينة لم تعد أسرتها قادرة على توفير تكاليف معيشتها، تخوض امرأة بقلب يائس رحلة بحث محمومة تحفّها المخاطر طوال الليل من أجل جمع 25 ألف دولار. يعرض في 15 أغسطس.

حب بلا عُقَد

فيلم حب بلا عُقد تدور قصته في إطار من الرومانسية، الكوميديا، الدراما. في مَهَمَّة ما بين المعجبين وطبيعة شعر مُجعّدة، تصمم فتاة مراهقة متيّمة في الحب على الفوز بقلب أكثر فتى محبوب في المدرسة، بمساعدة طالب منقول داهية وواسع الحيلة.

الألماس المنهوب: سرقة القرن

عمل وثائقي. في عام 2003، تسرق عصابة من اللصوص "مركز الألماس" المنيع… فمن كان العقل المدبر وراء إحدى أكبر عمليات السرقة في العالم؟ وكيف نفّذوها؟. يعرض في 8 أغسطس.