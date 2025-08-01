خالد عبد الرحمن في ليلة سعودية من مهرجان جرش: مفاجأة مع عبادي الجوهر ولحن لأحلام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 11:10 صباحاً - عاد النجم السعودي خالد عبد الرحمن ليُطلّ على جمهور «مهرجان جرش للثقافة والفنون» في مشاركته الثانية، بعد النجاح الجماهيري اللافت الذي حقّقه خلال ظهوره الأول عام 2023، والذي بقي حديث مواقع التواصل لأيام، حين قدّم باقة من أشهر أغانيه بصوتٍ مفعم بالشجن وحنين الذكريات، وسط تفاعل كبير من جمهوره العريض.

جمهور يزحف قبل الحفل.. والجنوب يتزيّن بالأغنية الخليجية

قبل ساعات من بدء الحفل، اكتظت طرقات وساحات المسرح الجنوبي بجمهور متعطّش لصوت «مخاوي الليل»، فاحتشد الآلاف من محبّي خالد عبد الرحمن – رجالاً ونساءً – في أروقة موقع المهرجان لحجز مكانٍ في مدرجات المسرح، التي غصّت بأعلام السعودية والخليج، والملابس التراثية التي أضفت طابعًا احتفاليًا خاصًا.

وفي تمام الموعد، اعتلى خالد عبد الرحمن الخشبة وسط تصفيقٍ حار، وافتتح وصلته بأغنية "بلا ميعاد" التي رددها الجمهور عن ظهر قلب، تلتها "تقول هجر" و"حبيبتي" التي اختلطت فيها الكلمات العاطفية بأنفاس الحضور، قبل أن يغمر المسرح بلحظات حزينة على وقع أغنية "فراق"، حيث أضاء الجمهور هواتفه في مشهد مؤثر. وختم وصلة الحنين بأغنيتي "يا الله النسيان" و"وش تبين"، وسط ترديد الجمهور لاسمه بحب: "أبو نايف.. أبو نايف".

خالد عبد الرحمن من مهرجان جرش - الصورة من اللجنة الإغلامية للمهرجان

واختتم الحفل بتكريم الفنان خالد عبد الرحمن في ختام الحفل من قبل وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة، ومدير مهرجان جرش أيمن سماوي، تقديرًا لمسيرته الفنية الغنية ومشاركته البهيّة في هذا الحدث العربي العريق، ليُغادر المسرح وسط التصفيق والامتنان، تاركًا خلفه ذكرى لا تُنسى في قلوب جمهوره.

مؤتمر صحفي مليء بالحنين والرسائل الإنسانية

في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبيل حفله مساء الخميس، قال خالد عبد الرحمن: مشاركتي الثانية في جرش تعني لي الكثير، خصوصاً بعد نجاح مشاركتي الأولى، وجمهوري في الأردن يمثل امتداداً لذكرياتي القديمة حين كنت أزور الأردن مراراً، إما للصيد أو السياحة، وقد زرت "وادي رم" قبل 12 عاماً وصوّرت هناك كليبات مع المخرج حسين دعيبس.

وفي لفتة وفاء مؤثرة، توجه بالدعاء بالشفاء للمخرج حسين دعيبس، كما وجّه تحية خاصة إلى السيدة الأردنية الحاجة أم إبراهيم، التي ظهرت إعلامياً وقالت إنها تحفظ أغانيه وتتابع مسيرته، وقال عنها: «هذا يسعدني كثيراً، ولهذا زرتها في منزلها والتقيت بأسرتها، وكان لقاءً مليئاً بالمحبة والوفاء».

تعاونات فنية قادمة.. مفاجأة مع عبادي الجوهر ولحن لأحلام

كشف خالد عبد الرحمن عن مشروع فني مؤجل منذ ثلاث سنوات، سيجمعه قريبًا بالفنان عبادي الجوهر، وقال إن العمل المشترك سيكون "مفاجأة كبرى" سيُطرح قبل نهاية العام الحالي.

كما أعلن عن لحنٍ جديد جهّزه خصيصاً للفنانة الإماراتية أحلام، قائلاً: «سأتواصل مع أم فاهد قريباً لأُسمعها اللحن، وإن شاء الله يرى النور قريباً».

وعن أغنيته الشهيرة "للغايب عذر" (2010) من كلمات الشاعرة غيوض، أعرب عن اندهاشه حين علم أنها كانت في الأصل بحوزة الفنان كاظم الساهر، وكان من المفترض أن يضمها إلى ألبومه «حبيبتي والمطر» (2009)، لكنه أجّل طرحها ليخصّص الألبوم لتكريم الشاعر الراحل نزار قباني.

وعلّق خالد على ذلك بابتسامة: «أول مرة أسمع هذا الخبر، ولو قدّمها كاظم بصوته فستكون بالتأكيد جميلة، فهو فنان كبير وقدير، وأرحّب بتعاون يجمعنا في المستقبل، سواء بكلمات، أو لحن، أو "ديو" غنائي».

خالد عبد الرحمن.. صوت الشجن العاطفي في الخليج

يعرف الجمهور صوت خالد عبد الرحمن بأنه مرآة للأغنية العاطفية الخليجية، فهو من القلائل الذين نجحوا في المزج بين الكلمات العميقة والألحان الدافئة، ما جعله صوتًا محبوبًا عبر الأجيال. ومع كل إطلالة جديدة له، يؤكد أن الفن لا يشيخ طالما ينبض بالصدق، وهو ما ظهر جليًا في ليلة جرش، التي تحوّلت إلى عرس طربي امتزج فيه الحنين، بالحب، بالوفاء.

