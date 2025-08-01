بعد دموع الانفصال... باريس جاكسون تعلن انفصالها عن خطيبها جستين لونغ

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 10:01 صباحاً - أعلنت المغنية الأميركية باريس جاكسون Paris Jackson انفصالها عن خطيبها، المنتج الموسيقي جستين لونغ، بعد ثلاث سنوات من الارتباط العاطفي وخطوبة دامت نحو ثمانية أشهر، وذلك بعد أيام من ظهورها في صور وهي تبكي، ما اعتبره البعض دليلاً على تدهور علاقتها العاطفية.

وفي منشور نشرته عبر حسابها على منصة X مساء الخميس 31 يوليو 2025، قالت باريس جاكسون (27 عامًا) إن الدموع التي ظهرت بها في صور نشرتها صحيفة Daily Mail في 23 يوليو «كانت دموع انفصال». وكتبت: «دي دموع الانفصال، أنتم بتبالغوا تاني كعادتكم».

علاقة حب بدأت من كواليس برنامج تلفزيوني

بدأت علاقة باريس بجستين في عام 2022، حين التقيا خلف كواليس برنامج The Tonight Show with Jimmy Fallon. وفي مقابلة سابقة مع Access Hollywood في يونيو الماضي، روت باريس قصة تعارفهما قائلة: «كان مهندس صوت، وكنا بنراجع تسجيل حلقة البرنامج. حابب يقول رأيه، وبصلي وقال: "ينفع؟" وأنا رديت: "أنا بثق فيك". وحصلت لحظة لطيفة، ومن ساعتها تقريبًا بدأنا نرتبط».



الظهور الرسمي الأخير للثنائي باريس جاكسون و جستين لونغ – مصدر الصورة Photo by ROB KIM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

خطوبة رومانسية وتصريحات حُب

أعلنت باريس خطبتها لجستين في ديسمبر الماضي، تزامنًا مع يوم ميلاده، حيث كتبت عبر إنستغرام (قبل أن تحذف المنشور لاحقًا):

«عيد ميلاد سعيد لحبيبي الأزرق. مشاركة الحياة معاك في السنوات اللي فاتت كانت دوامة لا توصف. مكنتش أقدر أحلم بحد أكتر كمالًا أعيش معاه كل ده. شكرًا لأنك سمحتلي أكون ليك. أنا بحبك».

وفي يونيو، أكدت باريس أنها دخلت في مرحلة التخطيط لحفل الزفاف، وقالت: «الفستان بيتفصّل، والمكان اتحدد، وحتى التاريخ اتحدد بمساعدة عالِم فلك، لأني بنت لوس أنجلوس.. بحب الكريستالات وعلم الفلك وكل الحاجات دي».

وفي نفس الشهر، رافقها جستين على السجادة الحمراء خلال العرض الأول لفيلمها One Spoon of Chocolate ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي.

حذف الصور والانفصال المفاجئ

لم توضح باريس مزيدًا من التفاصيل حول أسباب الانفصال، لكنها قامت بحذف عدد من الصور التي جمعتها بجستين من حسابها على إنستغرام، ما زاد من تأكيدات الجمهور بانتهاء العلاقة.

وكان الثنائي قد أمضى فصل الصيف معًا في جولات موسيقية، حيث انضمت باريس إلى فرقة Incubus في حفلات متعددة. كما اعتادت مشاركة صور تجمعها بخطيبها على وسائل التواصل، من جلسات تصوير دافئة في الثلج، إلى نزهات مشمسة في الحديقة.

من ابنة ملك البوب إلى فنانة مستقلة

باريس جاكسون هي الابنة الوحيدة لملك البوب الراحل مايكل جاكسون من زوجته السابقة ديبي رو، وقد سلكت درب الموسيقى على خطى والدها، حيث أطلقت عدة أغنيات، منها Hit Your Knees وLost. ولديها شقيقان هما برنس جاكسون (28 عامًا) وبيجي جاكسون (23 عامًا).

أما جستين لونغ، فقد كشف في مقابلة إذاعية عام 2020 أنه بدأ حياته الموسيقية بدروس في البيانو، قبل أن يتخصص في هندسة الصوت والإنتاج الموسيقي.

تجارب عاطفية سابقة

لم تكن علاقة باريس جاكسون بجستين لونغ هي تجربتها العاطفية الأولى، بل جاءت بعد سلسلة من القصص التي شكّلت ملامح نضجها العاطفي والفني. فقد ارتبطت سابقًا بالموسيقي غابرييل غلين، وشكّلا معًا فرقة The Soundflowers، وظهرا في وثائقي مشترك عام 2020 كشفت فيه باريس عن هشاشتها في الحب، قائلة: «لم أكن أعتقد أنني سأقع في الحب كما وقعت مع غابرييل... ولكن في بعض الأحيان، الحب لا يكفي». وقبل ذلك، عاشت علاقة قصيرة مع مايكل سنودي، عازف الدرامز.

