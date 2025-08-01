صوفيا فيرغارا تظهر من المستشفى بعد عمليّة جراحيّة ثانية… ما القصّة؟

شاركت الممثّلة الكولومبيّة صوفيا فيرغارا صورة مفاجئة أثارت مشاعر القلق والإعجاب في آنٍ واحد لدى جمهورها، إذ ظهرت في منشور جديد عبر حسابها الرّسمي على إنستغرام وهي مستلقية على سرير في المستشفى، ترتدي ثوب العمليّات، من دون مكياج، لكن بابتسامة مطمئنة.

وأرفقت الصّورة بتعليق مقتضب: “انتهت! الجولة الثّانية”، مؤكّدة بذلك أنّها خضعت لتوها لعمليّة جراحيّة ثانية في ركبتها.

الصورة سرعان ما أصبحت حديث وسائل التّواصل الاجتماعيّ، إذ تلقّت مئات الرّسائل الدّاعمة من المتابعين والزّملاء، من بينهم طاقم برنامج America’s Got Talent الّذي تشارك فيه فيرغارا كعضو في لجنة التّحكيم. وقد كتب الممثّل تيري كروز تعليقًا مؤثّرًا قال فيه: “فخور بك”.

ورغم أنّ صوفيا لم تكشف عن سبب العمليّة بالتّحديد أو عن فترة التّعافي المتوقّعة، إلّا أنّ نبرة رسالتها الهادئة والمطمئنة أوحت بأنّها في حالة جيدة ومعنويات مرتفعة.

وكانت فيرغارا قد تحدّثت في مناسبات سابقة عن شعورها بآلام جسديّة، لكنّها لم تدخل في تفاصيل دقيقة.

اعتادت صوفيا فيرغارا مشاركة جمهورها بتفاصيل حياتها الصّحّيّة والمهنيّة، وهذا ما جعل منها نموذجًا للشّفافيّة والصّدق على السّوشال ميديا، وأكسبها قاعدة جماهيريّة كبيرة من المتابعين الّذين يقدّرون صراحتها وإنسانيّتها.

وقد انهالت عليها رسائل التّعاطف والدّعاء بالشّفاء من معجبين وزملاء، أبدوا إعجابهم بقوّتها النّفسانيّة وروحها المتفائلة رغم ظروف ما بعد العمليّة. وكتبت في منشور لاحق أنّها تشعر بأنها “محاطة بالدّعم في كلّ خطوة”.

تُعد صوفيا فيرغارا من أشهر الشّخصيّات اللاتينيّة عالميًا، وأيّ خبر يتعلّق بصحّتها أو حياتها الشّخصيّة سرعان ما يتحوّل إلى موضوع متداول على نطاق واسع.

ورغم أنّها لم تعلن بعد عن موعد عودتها إلى العمل، تُشير المؤشرات إلى أنّها في طريق التّعافي وتتمتع بحالة نفسانيّة جيّدة.