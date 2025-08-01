شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب في سهرة غنائية الليلة بمهرجان العلمين بمشاركة كلوي كتيلي والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النجم عمرو دياب الليلة لإحياء حفلا غنائيا ضخما بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة، للمرة الثانية على التوالي، بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة مميزة ومتنوعة من أغانيه، إلى جانب أغنيات ألبومه الجديد "ابتدينا"، وبمشاركة الدي جي اللبنانية العالمية ومنسقة الموسيقى كلوي كتيلي " DJ Chloe Kteily"، في أولى مشاركاتها بالمهرجان.

تقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.