شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى رحيل سعيد صالح.. صاروخ الكوميديا الذى أثرى الفن بأدواره المتنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة الأول من شهر أغسطس مع ذكرى رحيل الفنان الكبير سعيد صالح، الذى توفي بعد دخوله فى غيبوبة عن عمر يناهز الـ75 عامًا والفرق بين يوم ميلاده ووفاته يوم واحد فهو من مواليد 31 يوليو.

أثرى الفنان الراحل سعيد صالح بأعماله الحياة الفنية سواء على خشبة المسرح أو الدراما للسينما الذى قدم فيها أفلاما مميزة بدأ مسيرته مع التمثيل بعد تخرجه فى كلية الآداب عام 1960، حين اكتشفه الفنان حسن يوسف وقدمه من خلال أعمال مسرحية، وكانت بداية مشواره في العرض المسرحي "هالو شلبي" كوجه جديد ثم مسرحية مدرسة المشاغبين.

مشوار سعيد صالح في المسرح

شارك فى أكثر من 300 مسرحية، وكانت "مدرسة المشاغبين" عام 1973 الانطلاقة الحقيقية له، وقدم بعدها "العيال كبرت" إضافة إلى مسرحيات هامة أبرزها "هاللو شلبى"، "كعبلون"، "نحن نشكر الظروف"، "كرنب زبادى"، "حلو الكلام"، "غراميات عفيفى"، "وسرى جدا جدا".

سعيد صالح في السينما



مشواره فى السينما طويل، لكنه لم يحظ فيه بالنجومية التى حققها على المسرح، رغم تقديمه عددا كبيرا من الأفلام والتى وصلت إلى 500 شارك فى عدد من الأفلام البارزة التى جمعته بصديقه عادل إمام منها "سلام يا صاحبي"، و"الواد محروس بتاع الوزير"، و"الهلفوت" إضافة إلى، "بائعة الشاي"، و"حتى آخر العمر"، و"آنسات وسيدات"، و"أين عقلي" و"الرصاصة لا تزال فى جيبى"، وغيرها من الأعمال السينمائية.

سعيد صالح والدراما التليفزيونية



شارك فى عدد من المسلسلات التليفزيونية أبرزها "أوان الورد"، و"السقوط فى بئر سبع"، و"المصراوية"، و"بكيزة وزغلول"، و"أحلام مؤجلة"، و"أحلى الأيام"، و"دموع فى حضن الجبل"، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات الإذاعية.