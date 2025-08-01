فن ومشاهير

محمد رمضان يزور مصابى حادث الألعاب النارية بمستشفى العلمين

الجمعة، 01 أغسطس 2025 04:47 ص

قام النجم محمد رمضان بزيارة مصابي حفله الأخير، الذي أقيم منذ ساعات في مارينا، حيث توجه إلى مستشفى العلمين للاطمئنان على حالتهم الصحية، خاصة مع دخول ثلاثة من المصابين إلى غرفة العناية المركزة.

 

وكان رمضان قد أعلن خلال الحفل عن وفاة أحد الأشخاص نتيجة انفجار أسطوانة غاز خاصة بالألعاب النارية بطريقة خاطئة، وإصابة آخرين بإصابات بالغة، ما اضطره إلى إنهاء الحفل بشكل مفاجئ قبل اكتماله، مطالبًا الجمهور بمغادرة المكان بهدوء، وطلب الإسعاف للمصابين.

