فن ومشاهير

وفاة وإصابات فى حفل محمد رمضان بالساحل إثر سقوط ألعاب نارية على الجمهور.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

وفاة وإصابات فى حفل محمد رمضان بالساحل إثر سقوط ألعاب نارية على الجمهور.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابات فى حفل محمد رمضان بالساحل إثر سقوط ألعاب نارية على الجمهور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت: سارة صلاح - وداد خميس

الجمعة، 01 أغسطس 2025 03:16 ص

شهد حفل للفنان محمد رمضان، في الساحل الشمالى مساء الخميس، انفجار ألعاب نارية التى تُطلق فى الحفلات، وسقوط بعضها على الجماهير، مما تسبب فى اشتعال النيران بـ4 من أفراد الأمن الخاص بالحفلة.

وقام الفنان محمد رمضان بإنهاء الحفل نظرا لوجود حالة وفاة بين المصابين نتيجة سقوط الألعاب النارية عليهم، وطلب من الجمهور الانصراف بهدوء منعا للتدافع، كما قام بطلب الإسعاف لمن أصيبوا، حيث تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements