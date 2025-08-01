شكرا لقرائتكم خبر عن سام كلافلين ينفى مشاركته في فيلم The Immortal Man الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمى سام كلافلين عدم عودته لفيلم The Immortal Man المشتق من سلسلة Peaky Blinders، بعد انتشار شائعات عن مشاركته في العمل، كان قد انضم كلافلين إلى مسلسل "بي بي سي" الدرامي في موسمه الخامس، ولعب دور أوزوالد موسلي، وهو نسخة خيالية من السياسي الحقيقي الذي حاول قيادة صعود الفاشية قبل الحرب العالمية الثانية، وأصبح عدوًا لتومي شيلبي (كيليان مورفي) ومهّد الطريق لأحداث الموسم السادس الحاسمة.

وأشار كلافلين قائلا:" يجب أن اترك الشائعات مستمرة على الأغلب، ولكننى أؤكد أننى لا أشارك في الفيلم الجديد The Immortal Man، ولكننى متحمس لـ مشاهدته".

مسلسل Peaky Blinders

فى نفس السياق أكد ستيفن نايت مبتكر سلسلة Peaky Blinders أن المسلسل الجديد المُخطط له سيُصوّر فى برمنجهام بإنجلترا، على أن تدور أحداثه فى خمسينيات القرن الماضى.

برمنجهام هى موطن فريق Peaky Blinders الأصلى، لذا من الطبيعي أن يُصوَّر الفصل التالي من قصتهم في المدينة التي بدأت فيها كل شيء.

شائعات مسلسل Peaky Blinders

كما كشف تقرير جديد عن عودة سلسلة Peaky Blinders بموسم سابع تدور أحداثه في خمسينيات القرن الماضى، ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، من المقرر الآن عرض المسلسل، وقد يشهد عودة كيليان مورفى بدور توماس شيلبى، ولكن كـ"أب" لأعضاء العصابة الأصغر سنًا.

ووفقًا للصحيفة يبدو أن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وافقت على الموسم السابع، ومن المقرر عرضه في وقت ما من العام المقبل 2026.

ومن ثم رفضت هيئة الإذاعة البريطانية التعليق على مسلسل جديد محتمل أو ما إذا كانت ستبث حلقات من المسلسل، وصرح مصدر في صحيفة "ذا صن": "كان من المفترض أن يكون الموسم السادس من مسلسل Peaky Blinders هو الأخير، وكان من المفترض أن يكون الفيلم بمثابة الوداع الأخير للقصة".

لكن مخرج مسلسل Peaky Blinders، ستيفن نايت، لم يستطع مقاومة العودة إلى القصة - أشهر إبداعاته - وقد ألمح إلى رغبته في العودة لتقديم المزيد، لكن حصول المسلسل على الضوء الأخضر رسميًا من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وبدء العمل على مرحلة ما قبل الإنتاج سيُسعد عشاق المسلسل، الذي حقق نجاحًا كبيرًا على قناة BBC.