شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاته.. أشهر أفلام خلدت اسم يوسف إدريس في السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة ذكرى وفاة يوسف إدريس أحد أبرز كتّاب الأدب والفن في مصر والعالم العربي، الذي ترك بصمة لا تُنسى في الرواية والمسرح والسينما، تميز بأسلوبه السلس وأفكاره العميقة التي لامست قلوب الجمهور، ولا تزال أعماله حاضرة في وجدان الأجيال حتى اليوم.

وبهذه المناسبة، نستعرض أشهر أعماله السينمائية التي خلدت اسمه في سجل الفن العربي، وهي:

الحرام

من إخراج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة، ويُعد من أبرز أفلام الواقعية الاجتماعية في السينما المصرية. يناقش الفيلم قسوة الفقر والظلم الاجتماعي من خلال قصة خادمة فقيرة تتعرض للاغتصاب، وتُجبر على الصمت، الفيلم مأخوذ عن روايته الشهيرة التي تحمل نفس الاسم.

لا وقت للحب

بطولة فاتن حمامة ورشدي أباظة، وإخراج صلاح أبو سيف، تدور الأحداث في فترة الاحتلال الإنجليزي، وتتناول صراع الحب والوطن، حيث يجد الحبيبان نفسيهما في مواجهة خيارات صعبة بين مشاعرهما والانتماء السياسي.

العيب

من إخراج هنري بركات، وبطولة ماجدة وصلاح قابيل، يناقش الفيلم قضايا الشرف والصراع بين القيم التقليدية والواقع، ويُعد من الأعمال التي أثارت الجدل حول مفهوم "العيب" في المجتمع المصري.

عنبر الموت

فيلم جريء يتناول الحياة داخل السجون، وكيف تتحول إلى أماكن لتفريغ الكبت والقهر الإنساني، يعكس الفيلم رؤية الكاتب لعالم القهر السلطوي والإنساني.

على ورق سوليفان

يتناول الفيلم قصة حب تتقاطع مع التعقيدات الاجتماعية والنفسية، ويتميز ببنية درامية غير تقليدية، ويعد من التجارب السينمائية المختلفة في فترة السبعينيات.

العسكري شبراوي

فيلم اجتماعي يسبر أغوار الحياة العسكرية والطبقات الاجتماعية، من خلال شخصية جندي يعاني من التهميش ويبحث عن ذاته وسط مجتمع لا يرحم.