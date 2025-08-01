شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عمرو مهدي إنّه جرى ترشيحه لشخصية ألب أرسلان في مسلسل الحشاشين، ولم يكن أي فنان مصري سبق أن جسدها، ولكن سبق لفنانين تركيين تجسيدها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمود السعيد، ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أنه أحب الشخصية رغم أنها ضيف شرف، موضحًا: "الدكتور بيتر ميمي مخرج المسلسل، قال لي إنه يريدني أن أعمل معه في دور أكبر ومختلف عن ألب أرسلان، لكنني قلت له أريد أن أكون أول فنان مصري يجسد هذه الشخصية، وبالتالي، فإن ذلك يرضيني أكثر من مساحة أي دور آخر".

وتابع: "كان ألب أرسلان ضيف شرف في المسلسل، لكنه ترك انطباعا جيدا لدى الجمهور، بعد مشاركته في أول حلقتين".

وأوضح: "ثمة إشكالية في الأدوار التاريخية، وهي أن الفنان عندما يرتدي زيا تاريخيا، فإن الزي قد يقلل من الشخصية، لأنه قد لا يناسبها أحيانا، وبعض الفنانين يتحايلون على هذا الأحمر، ولكن، في نهاية المطاف يبقى الزي التاريخي من الأزياء الصعبة في الفن".