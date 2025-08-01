شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاكر عبد اللطيف: أطفال غزة تعانى بشكل لم يسبق له مثيل فى التاريخ الحديث والان مع تفاصيل الخبر

عبر الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف عن قلقه وحزنه على المدنيين العزل وأطفال غزة ممن يعيشون معاناة بسبب الجوع وهي المعاناة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث.

وأضاف أحمد شاكر عبد اللطيف، أن‏ مصر دولة تسعي دائما للسلام القائم على المبادئ والحقوق وحسن الجوار، ولكن هناك للأسف إساءة متعمدة وتشويه للدور المصري رغم أن مصر هي أول دوله بدأت بالسلام وأكثر دولة قدمت للقضية الفلسطينية ويكفي أن الرئيس السادات احتفظ أثناء مؤتمر السلام عام 77 بمقعد شاغر للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حفاظا وتأكيدا علي حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أحمد شاكر عبد اللطيف، أنه الآن في هذا العصر للأسف نفض لجميع أيديهم من القضية الفلسطينية ويريدون أن يصدروا الأزمة لمصر فقط وهذا ظلم كبير.

وأكمل أحمد شاكر: "أسعدني كثيرا الخطاب الذي وجهه الرئيس السيسي للرئيس دونالد ترامب لأنه قادر على إحلال السلام في الشرق الأوسط، وأتمنى أن تنتهي الحرب في غزة في أسرع وقت وأن يرفع عن الشعب الفلسطيني البريء من المدنيين العزل الظلم وأن يعم السلام والعدل منطقة الشرق الأوسط".