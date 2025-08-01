شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة النجوم الجدد فى الجزء الثانى من مسلسل وتر حساس (صور) والان مع تفاصيل الخبر

يواصل أبطال وتر حساس تصوير مشاهد الجزء الثاني من المسلسل الذى انطلق أول أمس الثلاثاء، للعرض خلال الموسم الشتوى على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث جاء تقديم جزء ثان من وتر حساس بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول وقت عرضه في شهر أكتوبر من العام الماضى.

من جانبها، تحرص دينا كريم المدير التنفيذي لشركة المتحدة استوديوز، مسئول التوزيع بالشركة على متابعة كافة تفاصيل العمل، من ديكور وملابس وإخراج وتمثيل وجميع عناصر العمل لخروجه بأفضل صورة تنال إعجاب المشاهدين.

مسلسل وتر حساس من إنتاج المتحدة استوديوز، ويشهد الجزء الثاني مشاركة عدد من الفنانين الجدد الذين لم يظهروا في الجزء الأول لتجسد الشخصيات الجديدة المضافة على الأحداث، وأبرزهم غادة عادل، رانيا منصور، نبيل عيسى، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، إلهام وجدى وذلك بجانب نجوم الجزء الأول من العمل.

وفى المقابل يشهد الجزء الثانى من مسلسل وتر حساس غياب عدد من نجوم الجزء الأول أبرزهم صبا مبارك التي اعتذرت نظراً لارتباطها مسبقاً بأعمال أخرى، وكذلك الفنانة الشابة جنا الأشقر التي جسدت شخصية "ليلى" في الجزء الأول بعدما تم قتلها في الحلقات الأخيرة، وأيضاً أحمد جمال سعيد الذى لعب دور مازن لن يظهر في العمل الجديد لأن شخصيته دخلت السجن بتهمة قتل ليلى.

مسلسل "وتر حساس"، الجزء الأول، دارت أحداثه حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هنّ: صبا مبارك؛ التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم؛ التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم؛ التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات؛ تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.

مسلسل "وتر حساس" الجزء الأول تم عرضه في 45 حلقة، وجاء من بطولة: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقى حسام، محمد علي رزق، صالح عبد النبي، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.



