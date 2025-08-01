شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى عن مشروع تخرج "فنون مسرحية": اختارنا نص إغريقى يناسب الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن كيفية اختيار النص والاسم الخاص بمشروع تخرج طلاب معهد فنون مسرحية، وهو نص إغريقى شهير، وتم تنفيذه باللغة العربية الفصحى.

وقال زكي، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "on": "في البداية اتوزع عليا الدفعة، ولقيت فيه 10 بنات، وهما كانوا أكتر، ففكرت فى نص يناسبهم، لاقيت برلمان الستات، من المسرح الإغريقي، فقولتلهم تعالوا نضعه في قالب استعراضي".

وتابع: "هتلاقي 80% أو 90% من العرض غنائي، واستعراضي وراقص، وقولتلهم لازم الممثل يرقص ويغني وحاجات كتير أوي، ووافقنا على التجربة وتم تدريبهم على كل حاجة".