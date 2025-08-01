حقيقة الصورة المتداولة لـ زياد الرحباني وزوجته السابقة دلال كرم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 12:33 صباحاً - تزامنت وفاة الفنان زياد الرحباني في 26 يوليو الجاري مع التداول بالكثير من الأخبار حول حياته الفنية والخاصة. وكانت هذه الأخبار بأدقّ تفاصيلها محط اهتمام محبيه ومتابعيه وجمهوره لما يحظى من شعبية كبيرة، ومنها صورة للفنان الراحل زياد الرحباني جمعته بإحدى السيدات على أنها زوجته السابقة دلال كرم تصدرت الترند بمواقع التواصل الاجتماعي وجرى تداولها بكثرة. ولكن ما مدى حقيقة هذه الصورة؟ وهل التي ظهرت مع زياد في الاستديو هي فعلًا زوجته السابقة كما قيل؟

الصورة جمعت زياد الرحباني والفنانة سلمى المصفي

فيما انتشر هذا التأكيد على نطاق واسع بأن هذه الصورة تجمع الفنان الراحل زياد الرحباني وطليقته دلال كرم، تبين العكس، أي أن المرأة التي تظهر بجوار زياد الرحباني في الصورة ليست زوجته السابقة دلال كرم إنما الفنانة اللبنانية سلمى المصفي. وهي التي كانت برفقة زياد في الاستديو الخاص به أثناء قيامه بتسجيل أغاني ألبومها Monodose مونودوز. وبيّنت أجواء الصورة عفوية الفنانين اللذين كانا مسترسلين بالضحك. وهذا ليس بغريب على الفنان زياد الرحباني الذي كان يشيع أجواء جميلة وطريفة ومحببة في جلساته.

صورة بدون تاريخ تظهر الملحن اللبناني زياد الرحباني وهو يضحك مع المغنية سلمى المصفي أثناء تسجيل أحدث ألبوماتها "مونودوز" في استوديو زياد في بيروت. Undated photo shows Lebanese composer Ziad al-Rahbani sharing a laugh with singer Salma Musfi during the recording of her latest CD "Monodose" at Ziad's studio in Beirut. مصدر الصورة: (Photo by MICHEL BERZGHAL / AFP)

تعاون زياد الرحباني وسلمى المصفي في العديد من المشاريع الفنية

سلمى المصفي هي مغنية وكاتبة أغاني. وقد بدأت تتعاون مع زياد الرحباني منذ العام 1968 وكانت تبلغ من العمر 18 عامًا. وجاء لقاؤهما الأول عندما كانت تحيي حفلة وتؤدي أغان للمغنية الأميركية مادونا فأعجب زياد بصوتها الذي يتميز بنبرة خاصة. وكانت سلمى المصفي في ذلك الوقت تعيش في فرنسا ولكنها كانت تزور لبنان بكثرة. وفي إحدى زياراتها للبنان عرض عليها زياد الرحباني العمل على ألبوم خاص بها. وهذا ما حصل حيث تم التعاون بينهما بألبوم Monodose مونودوز الذي عمل عليه زياد بأكمله. ثم عادت سلمى المصفي بعد سبعة أعوام وأصدرت ألبومًا آخر بعنوان "نوفا" والذي جاء أيضًا بتوقيع الفنان زياد الرحباني.

ظهرت سلمى المصفي في العدد من مسرحيات زياد الرحباني وأعماله الموسيقية سواء كممثلة ومؤدية لمقاطع غنائية بمفردها أو برفقة الكورال، كذلك شاركت ببرامجه على إذاعة "صوت الشعب" في النصف الثاني من الثمانينيات، وفي بعض مسرحياته ومنهما "بخصوص الكرامة والشعب العنيد" و"لولا فسحة الأمل" وشاركته أيضًا في جولته الأخيرة في أوروبا حيث قدما عرضين موسيقيين في باريس في نادي "الجاز نيو مورنينغ" وآخر في لندن في العام 2019.

سلمى المصفي تلتقط صورة في مقهى على شاطئ البحر ببيروت Salma Musfi poses at a sea-side cafe in Beirut. مصدر الصورة: AFP PHOTO/Ramzi HAIDAR (Photo by RAMZI HAIDAR / AFP)

قصة حب زياد الرحباني وطليقته دلال كرم

وكان الفنان زياد الرحباني المولود في العام 1956 تزوج من دلال كرم ورزق منها بولد، أُطلقا عليه اسم "عاصي" تيمنًا باسم جده الفنان الراحل القدير المؤلف الموسيقي والمسرحي والشاعر عاصي الرحباني. ولكن تبيّن بوقت لاحق أن عاصي ليس الابن البيولوجي له.

في العام 1979 تزوج زياد الرحباني وهو بعمر الـ 23 عامًا من دلال كرم وهي كانت أصغر منه بسنة واحدة. تعارفهما جاء خلال بروفات مسرحية "ميس الريم" حيث كانت دلال ضمن فريق الدبكة. فأغرم بها زياد وتزوجا وكتب لها بعض الأغاني لعلّ أشهرها "مربى الدلال". وقد جمعهما حبًا كبيرًا. ولكن بمرور الوقت بدأت تنشأ الخلافات الزوجية التي أدت إلى طلاقهما. ووفق تصريحات زوجته دلال كانت الديون تتفاقم عليهما بالاضافة لعدم الاستقرار المنزلي لزياد وانشغاله الدائم بأعماله وأصدقائه. وجاء انفصالهما بعد ثلاثة أشهر فقط من ولادة عاصي.

