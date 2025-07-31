شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مهدي: الأدوار التاريخية مجهدة وتتطلب تحضيرات قد تصل لسنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عمرو مهدي إنّه يقدم الأدوار التي تمثل تحديا بالنسبة إليه، وتطرق إلى فيلمه "الغربان"، موضحًا: الدور التاريخي يحتاج إلى التركيز في كل التفاصيل، مثل الملابس وطريقة الأداء ومواقع التصوير".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمود السعيد، ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدور التاريخي مجهد لكل أفراد العمل، والتحضير فيه يستغرق وقتا طويلا، وقد يستغرق سنوات كثيرة من أجل التحضير لدور جيد.

وتابع: "شاركت في مسلسل تاريخي ولم يعرض، وكان يجب أن أتمرن على سيف عربي، بعكس مسلسل الحشاشين، ثم جاء الدور على فيلم الغربان، واستخدمنا فيه سيوفا صغيرة كان يستخدمها محاربو الصحراء، وأطول سيف يبلغ 50 إلى 60 سم".

وأكد: "عملت في الفترة الماضية على الأدوار التاريخية فقط، وتدربت على كل أنواع السيف، وتدربت على الفروسية أيضا، وليس مجرد ركوب الخيل، فهناك فارق بين أن تكون خيالا وأن تكون فارسا".