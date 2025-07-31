شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي المقدم تبدأ تصوير دورها فى مسلسل وتر حساس 2 الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الفنانة إنجي المقدم تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس" إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الأيام المقبلة، الذى انطلق تصويره أول أمس، الثلاثاء، بعد أشهر من التحضيرات، حيث لم تظهر إنجي المقدم بأول يوم تصوير ولم تظهر بصور الاحتفال بانطلاق التصوير، لعدم وجود مشاهد لها في أول ديكور.

ويشهد الجزء الثاني من وتر حساس إضافة 4 شخصيات جديدة على الأحداث يعمل القائمون على التعاقد مع الفنانين الذين يجسدون هذه الشخصيات، إلى جانب الشخصية التى تعلبها النجمة غادة عادل بعد تعاقدها مؤخراً على بطولة العمل، خاصة أن القصة تم فتح خطوط درامية جديدة، وفى نفس الوقت سيكون هناك غياب لبعض الشخصيات التى ظهرت فى أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه العام الماضى وحقق نجاحا لافتا.

أبرز الأسماء الغائبة عن الجزء الثانى من مسلسل وتر حساس بطلة العمل صبا مبارك التى اعتذرت بسبب ارتباطاتها بأكثر من عمل آخر، وتمت الاستعانة بالنجمة غادة عادل لتلعب دور البطولة، كما تغيب الفنانة الشابة جنا الأشقر التي جسدت شخصية ليلى عن الجزء الثانى بسبب انتهاء دورها بالقتل، وأيضاً أحمد جمال سعيد الذى لعب دور مازن لن يظهر في العمل لأن شخصيته دخلت السجن بتهمة قتل ليلى.

مسلسل وتر حساس الجزء الأول قام ببطولته صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

دارت أحداث مسلسل "وتر حساس" حول ثلاث صديقات: سلمى، وكاميليا، ورغدة، وتتشابك حياتهن وتتعرض صداقتهن للاختبار بسبب الخيانة الزوجية والغيرة النسائية، المسلسل يسلط الضوء على قضايا الخيانة الزوجية، وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية والشخصية، من خلال قصص هؤلاء السيدات الثلاثة، مع التركيز على الأحداث المثيرة والتشويق بسبب انكشاف الخبايا والأسرار المدفونة بينهن.