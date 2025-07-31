شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة داود: مسلسل ما تراه ليس كما يبدو يلعب على الأعصاب وحبيت دورى فيه والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الفنانة بسمة داود من تصوير حكاية just you من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، المقرر انطلاق عرضه على قناة dmc خلال شهر أغسطس الجاري، حيث تجسد بسمة خلال أحداث الحكاية شخصية نهى التي تعمل صحفية وهى الصديقة المقربة لـ سارة التي تلعب دورها الفنانة تارا عماد وتلعب شخصية صحفية أيضاً.

وأكدت بسمة داود لـ ”الخليج 365” أنها تنتظر عرض الحكاية لمتابعة رد فعل الجمهور تجاه العمل لاسيما وأنها أحبت شخصية نهى وتتمنى الجمهور يتقبلها ويحبها أيضاً، لأن الشخصية تتميز بكونها فتاة لطيفة وعشرية وجدعة موضحة:" أنا وتارا عماد صحاب وبيحصل بعد الأحداث التي تُظهر تفاصيل أكثر بينهما وبعد كدا بيكون في دراما اجتماعية ونفسية".

وأشارت بسمة داود أن المسلسل يعتمد على الاثارة والتشويق بل ويلعب على أعصاب المشاهدين بشكل كبير، ولذلك يكون المشاهد في انتظار الحلقة الجديدة بترقب كبير، لافتة أن كل شخصية بها العديد من التفاصيل التي تظهر أكثر مع كل حلقة لانكشاف جوانب جديدة لم تكن ظاهرة في البداية فيجد الجمهور نفسه يحب الشخصية ويكرها في نفس الوقت من نواحى أخرى.

حكاية just you من بطولة تارا عماد، بسمة داود، عمرو جمال، وفاء صادق، ونبيل نور الدين ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وتعتمد أحداث الحكاية على الطابع النفسي والإنساني وتحمل في طياتها كثيرًا من الغموض والمشاعر المتداخلة، في إطار درامي مشوّق يجمع بين الواقع والخيال، وهو ما يتماشى مع هوية المسلسل القائم على المفاجآت وتبدّل الحقائق.

مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، ومكون من 35 حلقة، بواقع 7 حكايات، كل حكاية من 5 حلقات، بفريق عمل مستقل، سواء الأبطال أو التأليف أو الإخراج، وتم الانتهاء من تصوير أول 3 حكايات من العمل وهى: "فلاش باك" بطولة أحمد خالد صالح ومريم الجندى، و"بتوقيت 2028" بطولة هنادى مهنى وأحمد جمال سعيد، إضافة إلى just you.

آخر أعمال بسمة داود فى الدراما مسلسل تيتا زوزو الذى تم عرضه فى أكتوبر الماضى، والعمل من بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.