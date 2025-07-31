فنانون نجحوا في الوصول للنجومية في السينما من خلال أداء الدور الثاني

لطفي لبيب الضاحك الذي عشقه الجمهور

حسن حسني والنجاح في تجسيد الأبوة بشكل كوميدي

محمود المليجي.. "جوكر" السينما المصرية

زكي رستم الذي وصفه نُقاد العالم بـ"الأكثر موهبة في الشرق"

عادل أدهم.. أشهر شرير في السينما المصرية

توفيق الدقن صاحب البصمة الخاصة بين الشر والكوميديا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 11:22 مساءً - دوماً ما شهدتطوال سنوات تاريخها ظهور عدد كبير من الفنانين أصحاب المواهب الحقيقية، وهُناك العديد منهم ممنْ برعوا ونجحوا في تجسيد الدور الثاني خلال عدد كبير من الأفلام السينمائية، والتي منها أصبحوا نجوماً تعلق بهم الجمهور على مدار سنوات.يعد الفنان لطفي لبيب واحداً من أبرز الفنانين، الذين قد حققوا نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، وذلك من خلال أدائه للدور الثاني بعدد كبير من الأعمال الفنية، والتي تنوعت ما بين السينما والدراما التلفزيونية والمسرح.وقد تميز الفنان لطفي لبيب بموهبة حقيقية وصادقة، جعلته يُجسد العديد من الشخصيات، والتي تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيدي، كما تعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد كبير من الفنانين والمُخرجين وبأجيال فنية مُتعاقبة، وكان دوماً داعماً لجيل الشباب.ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شارك ببطولتها الفنان لطفي لبيب "عودة مواطن، الجلسة سرية، يوم مر ويوم حلو، النوم في العسل، اللمبي، عايز حقي، يا أنا يا خالتي، السفارة في العمارة، طير إنت".كما يعد الفنان حسن حسني واحداً من أبرز الفنانين، الذين نجحوا في أداء الدور الثاني سواء بالسينما أو الدراما التلفزيونية، وقد اشتهر بتجسيد شخصية "الأب" بعدد كبير من الأعمال الفنية وبشكل خاص، وأنه قدم شخصية الأب بأداء كوميدي.وقد بدأ الفنان حسن حسني مسيرته السينمائية مع بداية فترة السبعينيات من خلال مُشاركته بعدد كبير من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، والتي نجح من خلالها في إثبات موهبته الحقيقية لدى الجمهور والوسط الفني على حد السواء.يُمكنكم قراءة:وقد شهدت الألفية الجديدة، ومع ظهور جيل جديد من الفنانين، المرحلة الذهبية لنجومية الفنان حسن حسني؛ حيث شارك ببطولة عدد كبير من الأفلام ومن أبرزها: "الباشا تلميذ، الناظر، أفريكانو، ميدو مشاكل، عسكر في المعسكر، بوحة، الفرح، غش الزوجية".وبالعودة إلى نجوم الزمن الجميل ومرحلة بدايات السينما المصرية، نجد أن الفنان محمود المليجي كان واحداً من أبرز الفنانين الذين نجحوا وأصبحوا نجوماً من خلال تأديتهم الدور الثاني بعدد كبير من الأفلام السينمائية.ونستطيع أن نعطي الفنان محمود المليجي لقب "الجوكر"؛ حيث برع بشكل كبير بفضل موهبته في تجسيد عدد كبير من الشخصيات، فيما قد تميز بتجسيد شخصية "الشرير"، وقد بدأ الفنان محمود المليجي مسيرته مع السينما المصرية منذ مُنتصف الثلاثينيات، والتي امتدت لما يُقارب النصف قرن، تعاون من خلالها مع عمالقة التمثيل والإخراج وأيضاً مع الجيل الجديد الذي بدأ في الظهور بفترتي السبعينيات والثمانينيات، وكان غزيراً في الإنتاج؛ حيث شارك ببطولة ما يتجاوز الـ500 عمل فني، ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية، جعلته نموذجاً للفنان الحقيقي الجاد.كما يعد الفنان زكي رستم واحداً من أبرز نجوم زمن الفن الجميل والسينما المصرية، وعلى الرغم من أنه لم يُجسد البطولة المطلقة في أي فيلم سينمائي؛ إلا أنه نجح في أن يكون واحداً من كبار نجوم السينما المصرية والعربية، ووصفة نقاد السينما حول العالم بـ"الأكثر موهبة في الشرق".وقد امتلك الفنان زكي رستم موهبة استثنائية وجدية في العمل، جعلته واحداً من كبار القامات الفنية في الوطن العربي، ودوماً ما كان يحرص على نوعية الأفلام التي يُشارك في بطولتها، وقد تعلق الجمهور به لدرجة كبيرة استمرت حتى الآن.ومن أبرز الأفلام التي شارك في بطولتها الفنان زكي رستم "الوردة البيضاء، العزيمة، أولادي، صراع في الوادي، موعد مع إبليس، رصيف نمرة 5، أين عمري، الفتوة، نهر الحب، ملاك وشيطان".اشتهر الفنان عادل أدهم بتجسيد شخصية الشرير في السينما المصرية، كما برع في مزج أدائه الشرير بالكوميديا، مما جعله يُحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، ويضع بصمته الخاصة بعدد كبير من الأفلام السينمائية.وقد تميز أداء الفنان عادل أدهم بموهبة كبيرة وبراعة في تجسيد الشخصيات الشريرة، مما جعله نموذجاً يُحتذى به؛ لتجسيد تلك النوعية من الأدوار، كما كان واحداً من الفنانين الذين تعاونوا مع عدد كبير من كبار المُخرجين.ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شارك ببطولتها الفنان عادل أدهم "السمان والخريف، أخطر رجل في العالم، الأشرار، الملكة التي غلبت الشيطان، حافية على جسر الذهب، آه يا ليل يا زمن، الشيطان يعظ، الفرن، الراقصة والطبال".فيما يعد الفنان توفيق الدقن واحداً من أبرز الفنانين الذين نجحوا في وضع بصمتهم الخاصة بعالم الكوميديا والأدوار الشريرة على حد السواء، وعلى مدار مسيرته الفنية التي استمرت لما يُقارب الأربعين عاماً، قدم الفنان توفيق الدقن عدداً كبيراً من الأفلام السينمائية، والتي لاقت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.ومن أبرز الأفلام التي شارك ببطولتها الفنان توفيق الدقن "ابن حميدو، في بيتنا رجل، صاحب الجلالة، الناصر صلاح الدين، أمير الدهاء، مراتي مدير عام، المجانين الثلاثة، الشيطان يعظ، التخشيبة، خرج ولم يعد".

