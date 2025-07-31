شكرا لقرائتكم خبر عن صيف 2025 يجمع محمد كريم وجيمي فوكس في سان تروبيه بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمع صيف 2025 النجم محمد كريم والنجم الأمريكي والمنتج جيمي فوكس في سان تروبيه بفرنسا، حيث جمعتهما حفلات سان تروبيه الصيفية التي تشتهر بها المدينة، والتي يقضي فيها محمد كريم إجازته.



وقد شارك محمد كريم متابعيه على إنستجرام صور ومقاطع فيديو، حيث يقضي إجازته من التصوير في يخت بأوروبا بين سان تروبيه وجزر اليونان مع عدد من أصدقاءه من نجوم هوليوود، وجمعت الحفلات النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، ومغني الراب الأمريكي tyga، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كان سيجمع محمد كريم مشروعا جديدا في هوليوود مع جيمي فوكس.

وينتظر محمد كريم تصوير عدة مشاريع سينمائية قريبا، منها فيلم Judgment of the Dead، حيث يقدم شخصية عالم آثار، وفيلم Dead End عن سباق رالي السيارات في الصحراء، والذي سيُصور بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أسطورة السينما الأمريكية آل باتشينو ونجوم هوليوود ميجن فوكس وميل جيبسون.

محمد كريم شارك في بطولة عدة أعمال في هوليوود، وحقق نجاحا كبيرا فيها دون أن يقدِّم أدوارا تسيء إلى العرب أو المصريين، حيث أصر دائما على تجنب مثل هذه الأدوار، وبدلا من ذلك، قدم شخصيات أمريكية لا علاقة لها بالعرب، في خطوة تعد تحديا كبيرا بعد أن كانت هذه الأدوار حكرا على الممثلين الأمريكيين، وساعده في ذلك إتقانه اللكنة الأمريكية بطلاقة.

في عام 2016، شارك محمد كريم في مسلسل الواقع Barely Famous مع عدد من نجوم هوليوود، مثل سارة فوستر وكيت هدسون وجيسيكا ألبا. كما شارك النجم نيكولاس كيدج في فيلم A Score to Settle عام 2019، من إخراج شون كو، إلى جانب بنجامين برات في البطولة.

أما في عام 2021، فقد شارك كريم مع النجم الأمريكي بروس ويليس في فيلم الأكشن A Day to Die، حيث أدى دور المحقق رينولدز. وفي عام 2023، قدَّم شخصية "تريب" في فيلم Two Sinners and a Mule من إخراج رالي ولسون، كما لعب دور الدكتور روجرز في الفيلم الدرامي Lonesome Soldier من إخراج نينو ألدي في العام نفسه.

وحصد محمد كريم العديد من الجوائز والتكريمات من مهرجانات عالمية، مثل مهرجان موناكو السينمائي الدولي ومهرجان Arab Film Festival في كاليفورنيا، كما حصل مؤخرًا على تكريم خاص من مجلس الشيوخ الأمريكي لولاية كاليفورنيا؛ تقديرًا لجهوده في تحقيق خطوات واسعة كشخصية مصرية وعربية بارزة في صناعة الترفيه العالمية.