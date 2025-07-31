شكرا لقرائتكم خبر عن مرام علي تنتهى من دورها فى مسلسل "2 قهوة" مع أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الفنانة السورية مرام على من تصوير دورها في مسلسل 2 قهوة مع الفنان أحمد فهمى والذى يتواصل تصوير باقى أحداثه تمهيداً لعرضه خلال شهر سبتمبر المقبل على احدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تسجل مرام تواجدها الأول في الدراما المصرية بهذا العمل والذى تجسد فيه شخصية ابنة محسن محيى الدين.

أبطال مسلسل 2 قهوة

مسلسل 2 قهوة بطولة أحمد فهمى، مرام على، محسن محيى الدين، مى القاضي، نانسى صلاح، حازم ايهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، باهر النويهى، معتز حسين، عمر رياض، كريم العمرى، هبة الأباصيري وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.

مرام علي تقحتم الدراما والسينما المصرية مرة واحدة خلال هذا العام، حيث بأنها بجانب مشاركتها فى مسلسل "2 قهوة"، تسجل حضورها السينمائى الأول أيضاً فى فيلم "الحارس" بطولة هاني سلامة، ميرهان حسين، أحمد الرافعى، محمد مهران، هبة عبد العزيز والذى تم تصوير جزء من أحداثه قبل توقفه خلال الفترة المقبلة ومقرر استئناف تصوير قريباً.

حضور بارز فى الدراما العربية

مرام على حققت شهرة خلال السنوات الأخيرة بأدوارها في الدراما السورية واللبنانية، وكان آخرها "الخائن"، وهو النسخة العربية من مسلسل تركي حمل نفس الاسم، وشاركت في بطولته إلى جانب سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، ريتا حرب، تيانا مرعب، جينا أبو زيد، جلال شموط، خالد شباط، إيلي متري، خالد شباط، رولا بقسماطي، وآخرين.



مرام علي واحمد فهمي من مسلسل 2 قهوة