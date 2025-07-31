شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ رسمي ضد حسام حبيب: تصريحات مسيئة تسببت في أذى نفسي

بلاغ شيرين عبد الوهاب ضد حسام حبيب

هل تراجع حسام حبيب عن تصريحاته بشأن شيرين عبد الوهاب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 05:30 مساءً - في تطور جديد للعلاقة المتوترة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، تقدّمت شيرين ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة تتهم فيه حبيب بالإساءة العلنية إليها من خلال تصريحات تلفزيونية اعتبرتها جارحة ومهينة.وجاء في نص البلاغ، الذي قدّمه المستشار القانوني ياسر قنطوش نيابة عن شيرين، أن تصريحات حبيب التي أدلى بها خلال لقائه في برنامج شيخ الحارة مع بسمة وهبة في رمضان الفائت، تسببت لها في ضرر نفسي ومعنوي بالغ، خاصة حين قال: "شيرين لو هي صوت مصر، أنا هغير جنسيتي"، وهو التصريح الذي وصفه فريقها القانوني بأنه يحمل طابع التشهير العلني ويمسّ سمعة الفنانة ومكانتها الفنية.وقد أحيل البلاغ إلى النيابة العامة التي باشرت الإجراءات القانونية المعتمدة، وأفادت مصادر مطّلعة أن التحقيقات الأولية ستتضمن استدعاء الطرفين لسماع أقوالهما، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية في ضوء الأدلة والتصريحات المتبادلة.ويأتي هذا التصعيد في ظل توترات متكررة شهدتها العلاقة بين الفنانين منذ طلاقهما، والتي كثيرًا ما تصدرت العناوين في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.يشار إلى أن التصريحات السابقة تعود لمارس الماضي، لكن على ما يبدو أن حسام حبيب تراجع عن الإساءة لشيرين، وذلك عندما ظهر خلال لقاء في إي تي بالعربي على هامش حفله الأخير الذي حمل عنوان "فورها أحاسيس" الذي أُقيم الجمعة 18 يوليو ضمن فعاليات موسم جدة، وكشف عن طبيعة علاقته مع النجمة شيرين عبد الوهاب، وقال نصاً: "علاقتي بشيرين زي الفل، ولا فيه أي حاجة، والأخوات والأصحاب بيتخانقوا، واحنا اللي بينا لو الناس عرفت خناقتنا كلها حاجات تضحك وبسيطة"، وأكمل حبيب: "شيرين فنانة عظيمة وكبيرة، وصوت الوطن العربي بأكمله مش صوت مصر فقط، وأنا بعتذر لها لو كنت قولت أي حاجة في يوم من الأيام تضايقها وقت زعل، وبقول لها أشوفك دائمًا النجمة الأولى، وهي بالنسبة لي كواحد من معجبينها هي نجمتي المفضلة".وأضاف حسام حبيب: "شيرين صوت عبقري ميتعوضش، لا يستطيع أحد ملئ مكانه، فبقول لها حبيبة قلبي أشوفك دائمًا ناجحة ومكسرة الدنيا، وعايز أقول للناس أني مفيش بيني وبينها أي مشاكل خالص بالعكس، وأنتي علمتينا رغم صغر سنك كلنا يعني ايه إصرار، وحب الفن والجمهور".

