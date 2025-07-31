شريهان تنشر صورة جديدة لابنتها تالية القرآن: كأنك توأم روحي

رسالة شريهان لابنتها تالية القرآن في يوم ميلادها

شريهان تعبر عن ارتباطها القوي بابنتيها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 05:30 مساءً - حرصت الفنانةعلى التعبير عن حبها العميق لابنتهاوالتغزل فيها على الملأحيث نشرت صورة جديدة لابنتها الصغرى عبر حسابها على إنستغرام، موجهة لها رسالة مؤثرة عبّرت عن فخرها بابنتها داعية لها بالسعادة والخير والسلام، وياتي ذلك في ظل اعتياد شريهان على التعبير عن حبها لبناتها بشكل دائم.وكتبت شريهان في رسالتها إلى ابنتها تالية القرآن عبر حسابها بموقع انستغرام:"وكأنك تؤام روحي في كل تفاصيلي وطباعي وعاداتي التي لا يعرفها أو يعلمها عني غير الله ..‏كل ثانية ودقيقة وساعة ويوم وعام في عمرك يا ابنتي وأنتئ الخير، كل الخير والسعادة والنور والطاقة والسلام والحب والحياء والحياة".يمكنكِ قراءة.. عادل إمام وشريهان وعبلة كامل.. كيف تصدروا الترند بصورة واحدة؟!‏وتابعتفي رسالتها لابنتها تالية القرآن: "في يوم مولدك كان أيضاً مولدي والحياة وعمري الجديد يا معجزة ربي لشقيقتك لولوة ولي ووالدك ..‏حماكي الله لي ، نور في قلبي، و واجة محترمة رائعة يفتخر بها والدك وشقيقتك لولوة وأخاك عمر يا أجمل هدايا الرحمن لي ولنا جميعاً".وكانت الفنانةقد عبرت عن حبها العميق وارتباطها القوي بابنتيها تالية القرآن ولولوة، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر خاصية ستوري حسابها على موقع إنستغرام، وكتبت تعليق قالت فيه: "تالية القرآن ولولوة، أعظم هدايا القدر وأجمل عطايا الله لي، الحمد والشكر لله على بناتي، نعمة".على جانبٍ آخر، قدمت شريهان دعم من نوع خاص، لأبطال مسرحية ""، بحضورها العرض المسرحي لهذا العمل قبل 3 أسابيع، وحرصت على مصافحة جميع المشاركين بهذه المسرحية عقب الإنتهاء من عرضها، وسط سعادة وفرحة عارمة من المتواجدين والمشاركين بهذه المسرحية، الذين عبروا عن امتنانهم الشديد لوجود نجمة كبيرة في حجم موهبة "".قد تحب قرأة أيضاً.. شريهان تتصدر الترند بعد ظهورها في العرض المسرحي "يمين في أول شمال"وبدوره وثق مخرج العرض محمود جمال هذه اللحظات السعيدة، بمجموعة صور نشرها عبر صفحته على فيسبوك وعلق بالقول: "شرفتنا يوم الأربع الجميلة شيريهان بدعوة من المخرج المبدع المهم كريم الشناوى في عرض مسرحية "يمين في أول شمال" قد إيه رقيقة وجميلة وكلها ذوق، وقد إيه مشاعرها حاضرة وبتتكلم من قلبها، وحقيقي فرحنا جدا كلنا بكلامها عن العرض وهي بتشكر كل واحد لوحده".

يُشار إلى أن شريهان بعيدة عن المشاركات الفنية منذ عدة سنوات، لكنها تحرص بشكلٍ دائم على التواصل مع جمهورها عبر حسابها على إنستغرام، فتقوم بمشاركة متابعيها بصور ولقطات مميزة لها، بالإضافة إلى استعادة ذكريات مشوراها الفني، بجانب ذلك تقوم بالتعليق على عدد من الأحداث الفنية والاجتماعية التي تثير الجدل.

