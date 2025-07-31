أربعة فنانين يحيون ليلة التسعينات في موسم جدة فمن هم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 05:30 مساءً - ضمن حفلات موسم جدة يحيي أربعة فنانين "ليلة التسعينات" وذلك بتاريخ 7 أغسطس 2025، وهم الفنان إيهاب توفيق والفنان محمد فؤاد والفنانة ديانا حداد والفنان جواد العلي، وذلك على مسرح عبادي الجوهر أرينا.
وشارك حساب الشركة المنظمة للحفل بنش مارك بوستر الحفل والذي ضم صور الـ 4 فنانين وعلق وكتب "استرجعوا ذكريات الطيبين، وسافروا معنا لزمن الأغاني اللي لها معانا ذكريات كثيرة، نجوم العالم العربي، بنفس الصوت، نفس الإحساس، بس بحماس اليوم!
استعدوا لليلة كلها طرب، ذكريات، وأجواء ما تنسى 7 أغسطس".
كما نشر الحساب بوستر للفنان جواد العلي بمفرده وكتب: "مستحيل نقول تسعينات، بدون ما يمر في ذاكرتنا صوته ولحظات لا تُنسى، جواد العلي في عبادي الجوهر أرينا".
كما نشر الحساب بوستر للفنانة ديانا حداد وكتب: "من أول ماغنّت "ساكن" وصوتها ساكن في قلوبنا، ديانا حداد تلتقي بجمهورها بإحساسها الفريد في ليلة التسعينات بجدة".
كما نشر الحساب بوستر محمد فؤاد وعلق: "صوت محفور في ذاكرتنا، استعدوا ترجعون بالزمن لأجمل اللحظات مع النجم محمد فؤاد! ليلة التسعينات".
كما نشر الحساب بوستر للفنان إيهاب توفيق وعلق: "من "تترجى فيا" إلى "الله عليك يا سيدي"، إيهاب توفيق جاي يعيد ذكريات الطرب الأصيل والليالي الحلوة في ليلة التسعينات".
حفلات موسم جدةيذكر أن في موسم جدة أحيا عدد من الفنانين حفلاتهم به، وكان آخر حفل جمع بين الفنانة إليسا والفنان وائل جسار، كما سبقها حفل للفنان عمرو دياب، وأن التفاعل واضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الفنانين والجمهور، حيث تم تداول عدد من مقطع الحفل عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.
