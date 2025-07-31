هدى حسين تعلن عن مسلسلها القادم سستر فخرية مع هؤلاء الأبطال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 05:30 مساءً - أعلنت الفنانة هدى حسين رسميا عبر استوري الإنستغرام الرسمي لها عن استعدادها لتصوير مسلسلها القصير القادم والذي يحمل عنوان "سستر فخرية" وهو من تأليف محمد شمس وإخراج مناف عبدال .

وشاركت هدى حسين متابعيها بوستر حمل نجوم العمل وكذلك اسم مخرج ومؤلف المسلسل واكتفت بهذه المعلومات بالوقت الحالي .

وعلقت على الصورة وكتبت: "مسلسل "سستر فخرية" تأليف محمد شمس، إخراج مناف عبدال .

مسلسل "سستر فخرية" وأبطال العمل

المسلسل مكون من 8 حلقات، أما أبطال ونجوم مسلسل "سستر فخرية "فهم الفنانة هدى حسين، مرام البلوشي، شهاب حاجية، ميس كمر، مشعل الشايع، أبرار أبو سيف بالإضافة إلى آخرين وقام بتأليف العمل محمد شمس فيما تولى الإخراج المخرج مناف عبدال، ومن إنتاج شركة الدراما العربية.

آخر مسلسل عرض للفنانة هدى حسين

وكان آخر مسلسل عرض للفنانة هدى حسين هو "الصحبة الحلوة"، وهو مسلسل من تأليف عبد الله الحسيني وعبد العزيز السبيعي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، والإشراف العام محسن ملا حسين، وأحمد ملا حسين، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، ميثم الحسيني، شبنم خان، سعاد الشطي، منصور البلوشي، أنوار المنصور، عبد الله التركماني، محمد الراشد، حسن الموسوي، بدر السعيد، فينيسيا هارون، وياسر علي الشمري، وهو مكون من 10 حلقات، ودارت أحداثه عندما تحول عزاء إلى لحظة استثنائية ومختلفة، حيث تلتقي ثلاث صديقات معاً بعد خمسين عاماً من الفراق والتباعد بينهن، لتبدأ بينهن رحلة مؤثرة في البحث عن صديقة رابعة لهن، ومن ثَم توالت أحداث العمل.

عمل مسرحي للفنانة هدى حسين

ولا زالت الفنانة هدى حسين تقدم عروض الأسبوع الأخير من مسرحيتها "الطقّاقة نورة: عرس الجن" وهي من تأليف الكاتب المسرحي الدكتور عبدالعزيز المسلم، ومن بطولة: الفنانة هدى حسين، محمد العجيمي، ميس كمر، مشعل الشايع، منى دشتي، علي القريشي، صالح البحير، أحمد إياد، خالد العبيد، وفرقة السلام الاستعراضية.

بوستر يحمل أسماء ابطال مسلسل سستر فخرية

