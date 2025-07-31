سهى الوعل وماجد الجبرتي لـ الخليج 365: فوجئنا بتفاعل المستمعين لـ ألف شو وهذه حالة خاصة في الإذاعة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 05:30 مساءً - استطاعت الإعلامية سهى الوعل وزميلها الإعلامي ماجد الجبرتي أن يحققا نجاحاً وتفاعلاً لبرنامجهما اليومي "ألف شو" على إذاعة ألِف ألِف، والذي يعتمد على نقاشات عفوية بين مقدميْ البرنامج، ومشاركة من قبل الجمهور بمواضيع منوّعة حياتية، وسرد المستمع أو الجمهور لقصص وتجارب مختلفة، ومشاركتها للمستمعين ومقدمي البرامج، مما حقق متابعة من قبل المستمع.

التقت "الخليج 365" بمقدميْ البرنامج سهى وماجد، وكان لها هذا الحوار معهما:

طبيعة برنامج" ألف شو"

بداية، حدثانا عن البرنامج والذي لاقى أصداء واسعة وتفاعلاً من قبل الجمهور؟

أجابت سهى الوعل قائلة: البرنامج اسمه "ألف شو"، وهو برنامج إذاعي مسائي، يُبث يومياً من الرابعة وحتى السادسة مساءً، على مدى ساعتين، وفكرته الأساسية تعتمد على فتح نقاشات عفوية ومباشرة مع الجمهور حول مواضيع حياتية متنوعة، من دون وجود ضيوف رسميين.

فيما قال ماجد الجبرتي: الجمهور هو النجم الحقيقي للبرنامج، وهم من يصنعون المحتوى معنا من خلال مشاركاتهم وقصصهم وتجاربهم، ومنذ انطلاقته قبل ثلاثة أشهر، فوجئنا بحجم التفاعل الكبير والواسع من المستمعين، حتى إنه تصدّر نسب الاستماع في توقيته بشكل سريع جداً، وهو أمر لم نكن نتوقعه إطلاقاً. الصدى الذي تحقق لم يكن فقط في الأرقام، بل في رسائل الناس اليومية وتعليقاتهم التي وصلت لنا، والتي كانت مليئة بالمحبة والضحك والمواقف التي تجمعنا في كل حلقة، هذا القرب بيننا وبين المستمعين هو ما جعل البرنامج حالة خاصة وجميلة في الإذاعة.

سهى الوعل وماجد الجبرتي -تصوير عبد الرحمن فريد

تقديم البرنامج بعفوية سبب للنجاح

هل برأيكم أرقام الاستماع العالية سببها العفوية بالتقديم؟

أجابت سهى الوعل قائلة: بلا شك العفوية هي العنصر الأهم في البرنامج، وهي السبب الرئيسي في قربه من الناس، وحقيقة لم نكن نحاول أن نقدّم بقدر ما كنا نتحدث كأصدقاء على الهواء، وهذا ما انعكس على المستمعين الذين شعروا بأنهم جزء من الجلسة، لا مجرد جمهور يستمع من بعيد. العفوية صنعت حالة من الراحة بيننا وبين الجمهور، حتى إن كثيراً منهم يشاركون بتجارب شخصية جداً، ويضحكون معنا، وكأننا نعرف بعضنا من سنين.

ماجد وأنا لم نكن نخطط لنخلق ثنائية، ولم نتوقع هذا الانسجام من البداية، لكن حدثت مفاجأة جميلة لكلينا، أعتقد أن هذا الشعور بالدهشة والانبهار المتبادل انعكس صدقه في البرنامج، والناس شعرت بذلك.

سهى الوعل وماجد الجبرتي -تصوير عبد الرحمن فريد

ثنائي سهى الوعل وماجد الجبرتي

كونتما ثنائية رائعة بالبرنامج، حدثانا عنها؟

أجابت سهى الوعل قائلة: هي ثنائية لم يكن مخططاً لها أبداً! كنا نعمل معاً سابقاً في نفس الإذاعة، لكن لم يُتح لنا التعاون من قبل، ولم نتخيل يوماً أن نكوّن فريقاً بهذه الكيمياء العالية، والمفاجأة بدأت من أول أسبوع، حين اكتشف كل منا جانباً جديداً في الآخر لم يكن يعرفه، بالنسبة لي، اكتشفت جانباً كوميدياً ومتواضعاً في ماجد، بالإضافة طبعاً لثقافته الكبيرة، وهو أيضاً أخبرني بأنه كان يعتقد أنني "شديدة وجدية"، ثم تفاجأ بخفة دمي، بحسب تعبيره.

فيما قال ماجد الجبرتي: ربما نجاح الثنائية يعود لشيء بسيط وصادق، فنحن نستمتع فعلاً بالبرنامج، نضحك كثيراً، نتحدث بتلقائية، ونتعامل مع بعض كأصدقاء على المايك، وليس فقط كمذيعين، وهذا النوع من العلاقة يخلق بيئة مريحة، تنعكس على الجو العام للبرنامج، وتصل للمستمعين بصدق.

أعمال قادمة إذاعية

ما هي مشاريعكما القادمة؟

اتفقا وأجابا قائليْن: التركيز بالدرجة الأولى الآن على برنامجنا "ألف شو"، خاصة مع النجاح الكبير الذي نستشعره بشكل يومي، ما يُشعرنا بمسؤولية كبيرة للمحافظة على استمرارية هذا النجاح، بالإضافة للبرامج الأخرى التي نقدمها بشكل منفصل طبعاً.

