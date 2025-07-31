ماذا حقق فيلم روكي الغلابة لـ دنيا سمير غانم في أول يوم بشباك التذاكر؟

دنيا سمير غانم تتفوق على أمير كرارة وأحمد السقا وتامر حسني

إيرادات الأفلام المصرية

View this post on Instagram A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem)

فيلم روكي الغلابة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 05:30 مساءً - نجحت الفنانة، في تحقيق أرقام جيدة،، من خلال فيلمها الجديد "روكي الغلابة"، والذي يشهد عودتها إلى شاشة السينما بعد غياب دام نحو 3 أعوام، منذ فيلم "تسليم أهالي" الذي عُرض عام 2022.وتفوقت دنيا سمير غانم، على الثلاثي أحمد السقا، وأمير كرارة وتامر حسني، إذ تصدر فيلم "روكي الغلابة" قائمة الإيرادات، بالتزامن مع اليوم الأول لطرحه في دور العرض، مُحققًا 2.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات تجاوزت 16.7 ألف تذكرة مباعة، الأمر الذي يُشير إلى منافسته بقوة على الصدارة خلال الأيام المُقبلة، واستحواذه على نصيب كبير من "كعكة الإيرادات".ويأتي ذلك، بعدما تراجع فيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة، إلى المركز الثاني، حيث حقق مليوني جنيه فقط، مقابل 15 ألف تذكرة تقريبًا، لاحقه فيلم "أحمد وأحمد" للثنائي أحمد السقا وأحمد فهمي، فقد حقق 603 ألف جنيه، مقابل 4540 تذكرة، وفي المركز الرابع، جاء فيلم "المشروع X" للفنان كريم عبد العزيز، والذي حقق 58 ألف جنيه، لـ500 تذكرة، فيما تذيل القائمة، فيلم "ريستارت" للفنان تامر حسني، مُحققًا 54 ألف جنيه، مقابل 457 تذكرة مباعة."روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.تدور أحداث فيلم "" حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور.ويشهد الفيلم ظهور الفنانة إيمي سمير غانم كضيفة شرف خلال أحداث العمل من أجل دعم شقيقتها دنيا، أما المفاجأة فهي مشاركة الفنان أحمد الفيشاوي بظهور خاص خلال شخصية مُخترع يقابل دنيا ومحمد ممدوح، وكذلك ظهور أوس أوس كضيف شرف.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».