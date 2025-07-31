كريم فهمي يقدّم صورتين مختلفتين للروائي بين الدراما والسينما

"220 يوم": الروائي يعود إلى الشاشة الصغيرة

"أنا لحبيبي": البداية الأدبية على الشاشة

كريم فهمي في دَور رومانسي جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 05:30 مساءً - يبدو أن الفنانقد وجد في شخصيةمرآةً تحمل ظلالاً من ذاته؛ فقرر أن يعيد اكتشافها في أكثر من عمل، بين، كما لو كان يستحضر ملامحه الخاصة بين السطور بأدائه الهادئ مثل طبيعته. لِمَ لا وهو في الأساس كاتب سيناريو سينمائي، وله العديد من الأعمال كمؤلف، والتي حققت نجاحاً لافتاً خلال السنوات الأخيرة.الذي جسّد شخصية الروائي في فيلم "" قبل عامين فقط، قرر تكرار التجرِبة، لكن هذه المرة من خلال الشاشة الصغيرة؛ إذ يقدّم حالياً نفس النمط من الأدوار في مسلسل ""، الذي يجمعه بالفنانة صبا مبارك، وانطلق عرضه اليوم الخميس 31 يوليو على منصة shahid. رغم أن تجسيد نفس المهنة في أكثر من عمل، يحمل خطر التكرار أو التشابه؛ فإناستطاع أن يقدّم صورتين مختلفتين للكاتب.يمكنكِ قراءة 13 مسلسلاً مصرياً جديداً في الأوف سيزون: تعرّفي إليهايقدّم كريم فهمي شخصية الكاتب الروائي من منظور جديد وأكثر عمقاً؛ إذ يُفترض أن يعكس التوترات النفسية والاجتماعية التي يعيشها شخصٌ يكتب عن الحياة بينما يحاول أن يعيشها. وفي ظل تزايُد اهتمام الدراما بالشخصيات ذات الأبعاد المركّبة، يجد كريم فهمي مساحةً واسعة ليغوص في تفاصيل هذا النموذج، بين النجاح الأدبي والمعاناة الشخصية، وبين العلاقات المعقّدة والإلهام الذي يوقظ الكاتب في داخله.تدور أحداث مسلسل "" حول مؤلف روايات يُدعى "أحمد"، يُصاب بمرضٍ خطير، وتُصبح حياته على حافة الهاوية. ومن الضروري أن يخضع لعملية جراحية خطيرة؛ حيث يأتي هذا الحادث بالتزامن مع اكتشاف زوجته، أنها حامل بطفلتهما الأولى، بعد فترة من الانتظار، وتفصل 220 يوماً فقط، بين العملية الجراحية التي سيُجريها "أحمد" وقد تكون سبباً في إنهاء حياته، ووصول ابنته من "مريم"، وبين أحداث قد تغيّر كلّ شيء.في عام 2023، قدّمشخصية "شادي"، الكاتب الروائي، في فيلم ""، وهو العمل الذي أخرجه هادي الباجوري، وشاركته في بطولته ياسمين رئيس. في هذا الفيلم، يخرج فهمي عن الأدوار التقليدية ليقدّم شخصية رجل يعيش في عوالم الكتابة، يلتقي بـ"ليلى" على متن قطار، في مشهد ينتمي إلى أدب الصدف الجميلة.قد تحبين قراءة كريم فهمي نجم الرومانسية في السنوات الأخيرة: إليكم أعماله عن الحبرحلة القطار كانت بداية لحكاية حب تنمو بهدوء في مدينة أسوان، تلك المدينة التي بدت وكأنها امتداد لصفحات رواية رومانسية. لكن كما في كلّ قصة حب، لا بد من عائق، وهنا يأتي دور والدة ليلى، التي ترفض العلاقة، وتتحول إلى خصم شرس يحاول أن يفكك ما جمعه القدر، بسبب أن المستوى الاجتماعي أقل؛ كون الرجل فناناً وهم عائلة تعمل بالقانون والمحاماة وما إلى ذلك.وفي سياق آخر، يترقّب الفنانطرح فيلمه الجديد "" في دُور السينما خلال موسم أفلام صيف 2025؛ حيث يُشارك في بطولته بجانبه مجموعةٌ كبيرة من الفنانين، منهم: منة شلبي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبوضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك. وتأليف محمد صادق. وسيناريو محمد جلال، ومحمد صادق، بمشاركة نورهان أبوبكر. وإخراج هادي الباجوري.ويواصل "هيبتا" في الجزء الثاني له، البناء على السرد العاطفي المؤثر في "هيبتا: المحاضرة الأخيرة"، مع تقديم شخصيات وبيئات جديدة، وتأثيرات عاطفية أعمق؛ إذ يقدّم رؤية جديدة للرومانسية المعاصرة؛ مستكشفاً تقلُّبات العلاقات العاطفية بكلّ تعقيداتها، مع تركيز خاص على أهمية التواصل الإنساني.